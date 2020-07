Hernán Larraín Matte renunció a presidencia de Evópoli por crisis en Chile Vamos

Hernán Larraín Matte, presidente de Evópoli, renunció al cargo debido a la crisis por la que atraviesa la coalición oficialista de Chile Vamos, y anunció que no repostulará en las próximas elecciones internas de su partido.



En una carta renuncia dirigida a los militantes de Evópoli, Larraín Matte señala que “Chile atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia producto de múltiples causas, donde las más críticas son el estallido social y los efectos de la pandemia. A ellas, se suma un profundo deterioro en nuestra convivencia democrática, como consecuencia de prácticas que han horadado el respeto y legitimidad de las instituciones. Nuestra democracia está en jaque”.



Más adelante, expresa que “es evidente que la dirigencia de Chile Vamos ha cumplido un ciclo. En este momento somos una coalición de gobierno sin coordinación, ni diálogo, ni confianzas. Esto no puede seguir así. Lo ocurrido esta semana es una pueba más de la crisis por la que atravesamos. Con el apoyo de votos de diputados de nuestra coalición se aprobó una iniciativa que dañará severamente las pensiones de las chilenas y chilenos. Esto constituye un fracaso en las convicciones de Chile Vamos y pone en evidencia que las dirigencias de los partidos no son capaces de ordenar a nuestras propias filas en el Congreso”.



Luego, indica que “por todo ello, como un acto de responsabilidad política y personal, le propuse a los presidentes de los partidos de Chile Vamos que, con el propósito de iniciar un nuevo ciclo que garantice gobernabilidad, renunciáramos a nuestros cargos”.



Agrega que “por consiguiente, con el fin de oxigenar a nuestra coalición, he resuelto renunciar a la presidencia de Evópoli y no participar en la reelección por un próximo período. Tengo la convicción de que estamos en un momento excepcional y que nuevas personas deben asumir los desafíos futuros. Lo coherente y responsable es partir por casa”.