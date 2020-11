Hija de Pamela Díaz revela insultos que ha recibido por bromear con pololeo de su madre

Hace poco más de una semana la conductora Pamela Díaz dio a conocer públicamente su relación con el periodista Jean Philippe Cretton, además de revelar que irían de vacaciones a Cancún. No obstante, la polémica se instaló cuando poco después, la pareja publicó fotos en el lugar, y Trinidad Neira, hija de la modelo, escribió “Quédate allá”.

Y es que el mensaje no cayó bien en algunos seguidores, quienes le enviaron ofensivos mensajes, incluso acusándola de tener celos de Pamela, además de apuntar contra su contextura física.

Frente a esta situación, la joven respondió con mucho enojo en Instagram, asegurando que con su madre tenían una relación particular, en que ambas se decían bromas “pesadas” y comparten un sentido del humor con mucha ironía.

“A mí sinceramente no me gusta hablar ni escribir por estas cosas, pero creo que sinceramente ya me aburrí de estos mensajes”, remarcó.

“Últimamente varias personas me han mandando mensajes así, me da mucha lata, porque yo no le he faltado el respeto a nadie. Yo con mi mamá siempre hemos tenido una relación madre e hija en la cual siempre nos reímos y nos agarramos para el hueveo“, agregó.

Por último, precisó que “nunca he dicho nada en contra de la relación de mi mamá, al contrario, me encanta verla feliz”.