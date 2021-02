ICovid: Chile se acerca a marzo con niveles críticos en ocupación de camas UCI

El equipo ICovid Chile, iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, presentó su informe número 29 con análisis y datos de las dimensiones propuestas para monitorear la pandemia en el país, con información obtenida hasta el sábado 20 de febrero de 2021, proporcionada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia.



Según este último informe, se mantiene una alta carga de nuevas infecciones diarias, llegando a los 3.353 casos. De hecho, “la carga promedio diaria a nivel nacional pasó de 17,31 a 17,23 (límites superiores e inferiores de 18,55 y 16,04 respectivamente). Esto indica que la reducción de la carga experimentada durante el último mes ha comenzado a detenerse, sin registrar una disminución significativa a nivel nacional en esta última semana comparada con la anterior, donde incluso vimos un aumento”, señalan los investigadores.



Además, el nuevo reporte da cuenta que todas las regiones se mantienen en nivel rojo de carga, esto es por sobre 10 casos nuevos por cada 100 mil habitantes, siendo las seis regiones con más alta carga de personas infectadas actualmente en el país, en orden decreciente, Los Ríos, Magallanes, Tarapacá, Arica y Parinacota, La Araucanía, y Antofagasta.



“Se ve una concentración mayor de infecciones por población en el norte grande y sur del país, comparado con la zona central”, se lee en el informe.



Cristóbal Cuadrado, médico y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, enfatizó en que el país se aproxima a un mes de marzo con una alta ocupación de camas críticas y carga de contagios, los que no logran disminuir de manera significativa luego del alza ocurrida en diciembre y enero.



“Esto tiene implicancias relevantes, en tanto en marzo se retoman masivamente las actividades productivas, la población vuelve a concentrarse en los grandes centros urbanos y se planifica el retorno a clases, entre otros factores. El frágil equilibrio en el que se encuentra la pandemia en Chile debe ser considerado con seriedad por parte de las autoridades y la ciudadanía, de tal manera que las medidas de mitigación adecuadas sean implementadas a tiempo. La vacunación es una apuesta de mediano plazo, cuyos frutos con mayor probabilidad se verán en el tercer trimestre de este año, por lo que no nos puede hacer cantar victoria antes de tiempo”, señaló el académico.



En tanto, el índice de transmisión R a nivel nacional tomó un valor menor que 1, manteniendo básicamente el valor de la semana anterior, alcanzando un 0,98. No obstante, el valor estimado de R es mayor a 1 en 9 de las 16 regiones, no superando en ninguna región el 1,1 excepto Atacama con 1,1.



“Cabe recordar que un valor de R mayor que 1 indica que cada persona que contrae el virus infecta, en promedio, a más de una persona, lo cual significa que la epidemia se encuentra nuevamente en estado de expansión. Preocupa la situación de Maule que tiene una alta carga y un R mayor que 1. Las regiones con valores por debajo de 1, son ahora 7”, explican los investigadores.



En cuanto a la dimensión de testeo, este nuevo reporte da cuenta que el número de test PCR informados por mil habitantes por semana fue marginalmente menor esta semana, llegando a los 16,0 test por mil habitantes.



“Este indicador ha mostrado un aumento sostenido desde el comienzo de la pandemia, y todas las regiones están realizando más de 10 test por mil habitantes por semana”, indica el reporte.



Mientras, la proporción de test positivos respecto del total de test efectuados a nivel nacional se mantiene en nivel naranjo a nivel nacional, con un 7,89% (la semana anterior fue 7,85%).



“Los casos más preocupantes son las regiones de La Araucanía (13.3%), Los Ríos (12.6%), Tarapacá (12.1%), Ñuble (10.5%), y Maule (10.3%), todas en nivel crítico”, señalan.

TRAZABILIDAD



En cuanto a la trazabilidad, la proporción de personas que consultan y son identificadas de manera temprana (es decir antes de 48 horas de iniciados sus síntomas) se mantiene estable en un 56%, en un nivel cercano al umbral crítico definido por ICOVID (indicador en naranjo) durante las últimas semanas.



En tanto, en lo que respecta al tiempo de examen y laboratorio, el informe señala que la proporción de exámenes informados dentro de 24 horas desde la toma de muestra alcanzó un 67,1% del total de PCR realizadas en el país la semana del 14 de febrero.



En prácticamente todas las regiones del país se observa una mejoría en este indicador en las últimas semanas, siendo la Región de Atacama la única que mantiene este indicador en rojo, con apenas un 18,3% de sus exámenes informados antes de 24 horas.



Asimismo, la confirmación temprana de casos, es decir, la proporción de personas que son confirmadas de manera temprana (antes de 72 horas de iniciados sus síntomas) muestra una discreta mejoría, incrementando de un 43,3% a un 45% en la última semana, con información disponible hasta el 24 de enero, sin embargo, manteniéndose en el umbral de riesgo naranjo.



Finalmente, en lo que respecta a la dimensión de capacidad hospitalaria, el último reporte da cuenta de que la ocupación de camas UCI a nivel nacional se mantiene en nivel rojo, con un 92% de ocupación. “Este nivel es considerado crítico y requiere tomar medidas de acuerdo a las definiciones ICovid”, alertan.



Alejandro Jofré, prorrector de la Universidad de Chile, señala que “la pandemia se mantiene con una carga alta y la velocidad con que venía reduciéndose se ha ido frenando. Sin embargo, el punto crítico es la alta tasa de ocupación de camas UCI, que alcanzó un 92% a nivel nacional y se ha mantenido en nivel rojo por más de dos meses. Hay siete regiones que se aproximan rápidamente al nivel de saturación completo”.



“13 regiones de 16 se encuentran en un porcentaje de ocupación considerado crítico (sobre 85%), siendo los casos más dramáticos La Araucanía (97,4%), Coquimbo (96,2%), Región Metropolitana (93,7%), Valparaíso (93.5%), Magallanes (93,1%), Antofagasta (92,8%), Los Lagos (92,6%), Tarapacá (90,1%), y Arica y Parinacota (90,0%)”, se lee en el reporte.



En este mismo punto, el investigador en salud pública y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Eduardo Undurraga, sostuvo que si bien durante la pandemia se ha adaptado un modelo de gestión hospitalaria centralizado a nivel nacional, y por lo tanto, los pacientes pueden moverse de una región a otra, los altísimos niveles de ocupación UCI -sobre 90% desde comienzos de enero- son un motivo de gran preocupación para el equipo ICovid Chile.



“Esta semana, 13 regiones se encuentran con un porcentaje de ocupación considerado crítico. Las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos, y Magallanes están prácticamente saturadas, con una alta proporción de ocupación de camas UCI con pacientes Covid-19”, enfatizó Undurraga.



En tanto, el informe también da cuenta que la proporción de uso de camas UCI por pacientes con Covid-19 a nivel nacional es de 56,8% (la semana anterior fue 56,1%), manteniéndose en un nivel alto (sobre 50%) desde el 20 de enero.



Se observa además bastante variación a nivel regional, con las mayores proporciones de ocupación de camas UCI por pacientes Covid-19 en Los Lagos (76,5%), Tarapacá (75,4%), Coquimbo (64,9%), La Araucanía (63,5%), Maule (61,9%), Biobío (60,9%), y Aysén (60,0%).



Finalmente, la variación semanal en hospitalizaciones Covid-19, indicador que sólo se encuentra a nivel nacional y que mide el cambio relativo en la demanda hospitalaria por pacientes Covid-19, da cuenta de una baja sostenida desde mediados de enero, llegando a valores menores o iguales a 0 entre el 10 y el 19 de febrero.



“Se ve un leve aumento en los últimos días (2% el 22 febrero) en el número de hospitalizaciones por Covid-19, cambio de tendencia que debiese ser mirado con detención por parte de las autoridades, considerando el alto nivel de ocupación de camas críticas”, se lee en el reporte.