Implementan ultracongelador para la mantención de vacunas en la Región del Biobío

Hasta la Región del Biobío llegó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien, junto al intendente del Biobío, Patricio Kuhn; y el seremi de Salud de la región, Héctor Muñoz, inauguraron un ultracongelador calificado para mantener vacuna Pfizer a menos de 70 grados, con capacidad para 230 mil dosis.



El equipamiento fue implementado en marzo, en un proceso gradual que involucró capacitación del personal operador, acondicionamiento de la central de vacunas Concepción, entre otras acciones, todo enmarcado en el sistema de Gestión de Calidad, para la recepción y almacenamiento de las vacunas para asegurar la correcta cadena de frío.



Asimismo, el jueves llegaron 29.250 dosis de vacuna Pfizer a la región, las cuales fueron dispuestas en dicho equipamiento, con esta nueva remesa de vacunas la región completa 1.269.114 dosis, 203.285 de ellas Pfizer y 1.065.829 Sinovac.



Daza afirmó que “estamos fortaleciendo la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, pero también tenemos otro proceso elemental en curso con la vacunación, que es una luz de esperanza para muchos, después de un año de pandemia, de dificultades y cuarentenas”.



“Sabemos que las vacunas Pfizer requieren de una logística mucho más compleja ya que tienen que mantenerse a menos 70 grados, y hoy contamos en la región del Biobío con este ultracongelador que facilitará no sólo guardar las dosis, sino que facilitar su distribución y logística”, señaló la autoridad.



La subsecretaria indicó que “de esta manera vamos fortaleciendo las estrategias para que las personas puedan acceder de manera segura a la vacunación”.



El intendente Kuhn sostuvo por su parte que “gracias a esto, podemos disponer de manera segura y permanente las vacunas, porque pueden estar en la cadena de frío que requieren”.



“Coincido en que estamos en un momento especial de la pandemia, y que se requiere absolutamente de la coordinación, trabajo y colaboración de todos. Los esfuerzos que se han hecho desde todos los ámbitos para controlar la pandemia han sido enormes, hay muchas personas que colaboran y cumplen con toda la normativa y queremos agradecer e invitarlos a convencer a más personas de que este es momento de hacer un mayor esfuerzo”, complementó.



Mientras que el seremi Muñoz hizo un llamado a los grupos rezagados a que acudan durante la próxima semana a vacunarse, ya que serán prioridad dentro del calendario de vacunación.



“Hay vacunas disponibles para ellos. Los que no pudieron vacunarse con su primera dosis, los adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, personal de salud. Durante la próxima semana queremos terminar esos grupos por lo cual reitero el llamado a quienes no se han vacunado que lo hagan, hay stock de ambas vacunas para eso”, recalcó.



Asimismo, Daza anunció que la región contará con ocho móviles de vacunación para apoyar los procesos de inoculación asociados a Covid-19 e Influenza. Cinco serán destinados a la provincia de Concepción, dos a Biobío y uno a la provincia de Arauco.



Cada móvil cuenta con un equipo de tres personas, conformado por una enfermera y dos técnicos en enfermería. Adicionalmente cuenta con un computador donde se van ingresando en forma inmediata las inmunizaciones, congeladores para mantener la cadena de frío de la vacuna, lavamanos, y la extensión de un toldo exterior para sala de espera.



Los móviles se desplazan por el territorio, asociados a un recinto asistencial o a un punto de vacunación extramural, y atienden generalmente desde las 09:00 a las 16:30 horas, de lunes a sábado.



“Estos ocho móviles de vacunación que llegaron a la Región del Biobío permiten apoyar y fortalecer dos programas de vacunación que son claves para el país, correspondientes a la campaña de vacunación contra el Covid-19 y la campaña de vacunación contra la influenza que comenzó esta semana. Tenemos un tremendo desafío en este momento y estos móviles nos permitirán llegar a lugares extremos, sobre todo a zonas rurales donde las personas no se pueden desplazar, para que se puedan seguir vacunando contra el Covid-19 y la Influenza”, sostuvo Daza.



Dentro de la agenda de la autoridad, se realizó una visita por las dependencias de la Universidad Andrés Bello (Unab) que conforman un nuevo Centro de Trazabilidad.



“Con este nuevo centro, que es fruto de la alianza con UNAB, se fortalecen las dependencias destinadas a realizar trazabilidad en la región, donde un total de 182 profesionales, 26 en Arauco, 40 en Biobío y 116 en Concepción, se encargan de realizar la investigación epidemiológica de casos positivos y sus contactos estrechos, de acuerdo a lo establecido en la estrategia de Testeo, Trazabilidad y aislamiento (TTA), con el objetivo de cortar la cadena de transmisión”, finalizó Daza.



La agenda incluyó además la inauguración de la vigésima primera residencia sanitaria de la región, que aporta 26 habitaciones y 50 camas, mientras que este viernes se implementó la vigésima segunda residencia sanitaria, ubicada en la comuna de Talcahuano, que aportará 26 habitaciones y 30 camas.



Con estas dos nuevas residencias la región llega a 965 habitaciones y 1.368 camas, permitiendo un aislamiento efectivo de personas Covid-19 positivas y contactos estrechos.