Intendente: Ámbar “fue asesinada por un sicópata que nunca debió estar libre”

El intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, anunció una querella contra Hugo Bustamante, el único detenido del caso, quien en 2006 fue condenado a 27 años de presidio por el doble homicidio de su pareja de entonces y el hijo de nueve años de ella. En 2016, tras 11 años en prisión, fue indultado y su cautelar cambiada por libertad condicional.



Al respecto, Martínez señaló que “hoy la región de Valparaíso está de luto. Compartimos el dolor de la familia, de los vecinos, de la comunidad, de todo el país, porque se ha asesinado a una niña que no tuvo una vida feliz, una vida que sufrió ese Sename que estamos cambiando ahora. Ella no tuvo la oportunidad de tener un hogar y fue asesinada de una forma cruel, a mansalva, por un sicópata que nunca debió estar libre”.



“Con mucha indignación y dolor -añadió- hemos presentado una querella criminal y le decimos a todo Chile que nos vamos a asegurar de que este sicópata nunca más sea un peligro. Estas personas no deben estar en la calle, estas personas deben estar recluidas”.



Sobre el actuar del Poder Judicial en el caso de Bustamante, Martínez apuntó que “la Constitución me obliga a tener prescindencia de las decisiones del Poder Judicial, pero sí puedo decir, como ciudadano, que no puede ser que en nuestro país anda suelto un sicópata”.