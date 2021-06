Jadue calificó de “formidables” las críticas a su programa: “Han desnudado a varios”

Tres días después de entregar su programa de gobierno, el abanderado presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, realizó este sábado un “puerta a puerta” en la comuna de Maipú en el marco de su campaña frente a las primarias del próximo 18 de julio.

Durante la instancia, el alcalde de Recoleta respondió a las duras críticas que ha recibido por los lineamientos de su candidatura, especialmente por parte del oficialismo.

“Me han parecido muy formidables, porque han desnudado a varios, han desnudado a los que están prometiendo hacer los cambios con reformas tributarias muy mezquinas, que no van a alcanzar. Le están mintiendo de nuevo a la gente y quieren hacer lo mismo que hicieron los últimos 30 años”, indicó.

Jadue advirtió que “han desnudado a aquellos que quieren seguir con las mismas políticas fracasadas de 50 años, como la propuesta de combate a las drogas del alcalde de Las Condes, es verdaderamente vergonzosa. Ha hecho que los narcotraficantes estén de fiesta, sabiendo que les va a asegurar el negocio por, quizás, otros 30 años”.

“Entonces estamos en tesis completamente distintas y me parece formidable que uno pueda empezar a discutir ideas y no las caricaturas que han puesto algunos sobre la mesa. De hecho, me reí el otro día que alguien tuiteó que había buscado por todo el programa las expropiaciones, las estatizaciones y no las había encontrado”, sentenció.

Finalmente, el jefe comunal le restó importancia a sus diferencias programáticas con el abanderado del Frente Amplio, Gabriel Boric, a quien enfrentará en las primarias.