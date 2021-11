Junaeb fue demandada por incumplimiento de contrato: exigen $14 mil millones

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) deberá enfrentar dos demandas por incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, las cuales fueron interpuestas por el Grupo Pentzke a través de las sociedades Comercial de Alimentos S.A. (Alicopsa) y Consorcio Lonquimay SpA.



Específicamente se acusa a la institución de haber entregado información errónea sobre el número de raciones de alimento que debían suministrar en cada una de las unidades territoriales adjudicadas. Lo anterior se habría evidenciado en contratos adjudicados entre los años 2015 y 2016.



Según consigna La Tercera PM, la sociedad Alicopsa se adjudicó el servicio de Programas de Alimentación Escolar y de Alimentación de Párvulos (PAE) para unidades territoriales de la Región de Valparaíso y de la Región Metropolitana. El contrato se suscribió en febrero de 2015 y tenía una duración de tres años.



Presuntamente, entre febrero de 2015 y hasta febrero del 2018, Junaeb exigió a Alicopsa el suministro de 20.861.119 raciones adicionales a las ya estipuladas por contrato.



En el caso de Consorcio Lonquimay, se adjudicaron el servicio PAE para las unidades territoriales 1311 y 1314 de la Región Metropolitana. El vínculo contractual se llevó a cabo en febrero de 2016, y tenía una duración también de tres años.



En dicho período de tiempo, la institución dependiente del Ministerio de Educación les habría ordenado el suministro de 10.722.830 extras respecto de las que se habían acordado.



Es por esto que Alicopsa exige la suma de $9.581.307.314 por conceptos de indemnización, mientras que Lonquimay solicita $4.566.325.652. En otras palabras, Junaeb estaría enfrentando dos demandas por un total de $14.147.632.966.



El director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, aseguró al ya mencionado medio que “el monto de las demandas puede parecer alto, pero son contratos antiguos en los que estamos en la recta final para poder liquidar con las empresas. Es una mochila antigua de contratos que no se liquidaron oportunamente. Hemos hecho un trabajo por parte nuestra y con las empresas para poder ir cerrando estos contratos. Los montos que ellos presentan son altos, pero también hay un monto alto e importante que estas empresas no han pagado”.



“En algunos casos los montos de las multas son mayores a lo que Junaeb les debe y se está haciendo un análisis detallado de los contratos. Lamentamos que las empresas judicialicen esto, porque se ha transformado en una práctica que se judicialicen las licitaciones y la administración de los contratos; hubiésemos preferido tener un proceso más normal de liquidación de contratos, pero vamos a atenernos a lo que diga la justicia”, agregó.



Finalmente, Tohá consignó que “no corresponde cuando tú debes multas y no las has pagado exigir que se te pague a ti, antes que eso ocurra. Nosotros vamos a cobrar las multas y después pagaremos. Tenemos la certeza absoluta de que vamos a ganar esos juicios, porque no hay ninguna justificación para que no paguen multas de los incumplimientos que tuvieron esos contratos”.