Karen Bejarano habla de su lucha contra la depresión y su dura pérdida: “Me terminó de romper”

La exrostro de Mega, Karen Bejarano, contó un complejo momento que está atravesando luego de una serie de situaciones que la “desestabilizaron” emocionalmente.

La expanelista del “Buenos Días a Todos” se abrió y habló sobre su salud mental, cuestión que incluso la llevó a estar internada hace un par de meses.

En esa línea, reveló que sufrió un importante retroceso en su recuperación: “No siempre lo que vemos exteriormente de una persona, es como se ve realmente por dentro”, escribió en una de sus stories de Instagram, y reveló una dolorosa pérdida que sufrió hace muy poco. “En el último tiempo, me he sentido muy triste. Perdí a una persona demasiado importante en mi vida y desestabilizó todo mi camino avanzado… me terminó de romper”.

En esa línea, la cantante lamentó este nuevo golpe que recibió: “No sé por qué cuando comienzo a pararme de nuevo, llega otra cosa que me tira nuevamente al suelo”.

Bejarano además se refirió a los hirientes comentarios que le han llegado en redes sociales que también le afectan psicológicamente.

“Me da tanta rabia leer a gente que me critica por sentirme mal, ya que ‘supuestamente’ no tengo motivos para estar así y solo quiero llamar la atención. Es tan básico como indolente este tipo de ataques. Al final, me termino sintiendo peor”, manifestó.

LA REFLEXIÓN

“Sé que nadie tiene el poder de hacerme sentir mal, pero cuando uno está pasándolo mal y recibe mala onda, es un poco inevitable”, afirmó.

“Sólo les hago público mi sentir, porque sé que no soy la única que se siente así y sé que es importante hablar estos temas y mostrarnos como si nuestra vida fuera siempre un cuento de hadas, no lo es”, remató.