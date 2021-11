Kast apuntó a concejala RD por incidentes en su contra en Lo Espejo

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a la manifestación en su contra cuando realizaba una actividad dentro de una vivienda en Lo Espejo, la que terminó con la intervención de Carabineros y con el aspirante a La Moneda retirándose en un vehículo particular entre huevos e insultos.



Ante los incidentes, Kast apuntó contra una concejala de Revolución Democrática -se trataría de Javiera López- que a su juicio “concedió un punto de prensa muy agresivo” cerca de su actividad. Además, acusó que entre los hechos resultó agredida una de sus asesoras que está embarazada.



“Esperábamos hacer este punto de prensa (…) con las personas que se ven afectadas por el tema de salud. Y tuvimos que suspender ese punto de prensa por la agresión que sufrieron nuestros asesores. Estoy acompañado de dos de mis asesores, que fueron agredidos, golpeados”, indicó.



“Mi asesora de prensa que está embarazada, fue agredida, por personas que llegaron de manera organizada. Tenemos a una concejala de Revolución Democrática, del Frente Amplio, que se instaló en el mismo lugar donde yo iba a hablar con ustedes, a hacer un punto de prensa muy agresivo. Y eso es algo que (esperamos) nunca más vuelva a ocurrir y esperamos que las autoridades lo condenen”, añadió.



Kast emplazó también a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes: “Así como se pronuncia respecto de la presencia policial por el evento que estamos realizando, esperamos que ella condene las agresiones que provocó una concejal del Frente Amplio hacia mi asesora de prensa, que pudo terminar con graves consecuencias. Ella tiene un embarazo de cerca de seis meses y esas agresiones son inaceptables y condenables”.

“NO SOLAMENTE TIENE QUE HABLAR, SINO TAMBIÉN TIENE QUE ACTUAR”



Luego, el abanderado deslizó críticas contra su contendor en la segunda vuelta del 19 de diciembre, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad): “No solamente tiene que hablar, sino que también tiene que actuar. Porque los dichos se comprueban con hechos. Y él votó en contra de las víctimas del terrorismo en toda la zona de La Araucanía”.

“(Boric) habla de las víctimas, pero con su voto rechaza a las víctimas. Él estuvo haciendo un punto de prensa en La Pintana, con familiares de víctimas de delitos violentos. A mí me gustaría preguntarle, qué va a decir ahora, cuando vota en contra del Estado de Excepción, cuando la mamá de Moisés Orellana, del carabinero Nain, no tienen justicia. Cuando la viuda de Pedro Cabrera, no tienen justicia”, agregó.



“A él no le importan las víctimas. A él le importa la política. Y eso tiene que terminar. Nosotros vamos a ser tajantes en esto y vamos a instalar el tema que en Chile tiene que terminar la violencia política, que algunos buscan instalar en cada acto. Esto fue un acto organizado por un grupo de personas que no quieren el diálogo democrático, y eso es inaceptable”, subrayó.



Consultado sobre las medidas que tomarán contra el diputado electo de su partido, Johannes Kaiser, por sus dichos misóginos respecto al voto femenino, Kast acusó “que se quieran mezclar las dos cosas es inaceptable”, remarcando que “cuando llega una concejala de un partido político, a una actividad de urgencia social, de salud, a provocar una situación de violencia que agrede a mujeres, que primero salga esa concejala a pedirles disculpa y a decir que va a declarar inaceptable por una mujer embarazada”.



“Llegó una concejala que no es vecina de ese pasaje. (…) Si alguien me dice que es autoridad alguien que insulta, agrede, y que representa a un partido político, pierde para mí al menos su calidad de autoridad. Yo espero que una persona electa democráticamente respete la democracia”, acusó.



Kast indicó que van “a presentar todos los requerimientos a la justicia respecto de aquellas personas que agredieron a mis asesores e impidieron el libre ejercicio democrático de cualquier persona. No tenemos por qué retirarnos de un lugar por la agresión de otros, eso es inaceptable”.



“Las personas tienen miedo, de que algunos sigan promoviendo la violencia extrema, que es lo que viven las personas en Lo Espejo. Me decían que estamos rodeados de gente que abusa de otros, porque sienten que tienen más poder de fuego. Y ustedes pueden ir en las noches a los sectores vulnerables y ver los fuegos artificiales, que están prohibidos en Chile, nadie dice nada”, advirtió.



Finalmente, el candidato acusó que “Gabriel Boric se dio el lujo de votar en contra de los vándalos que agreden a Bomberos cuando van a apagar los incendios. Si hubiesen habido Bomberos que fueron a apagar el incendio en Cerro Navia, no habríamos tenido que lamentar la muerte de siete personas que murieron fruto de que quieran protegerse de la delincuencia”.