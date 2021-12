Kast tras reunión con Leopoldo López: “Viene de ese futuro al cual nosotros no queremos ir como chilenos”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se reunió la tarde de este martes con el líder opositor venezolano, Leopoldo López, quien llegó al país tras ser invitado por los convencionales constituyentes de Vamos Por Chile.



Kast agradeció la visita de López y se refirió a su situación personal, ya que se encuentra residiendo en España luego de haber sido condenado el 2015 a 14 años de prisión en su país natal, con los cargos de incitación a la violencia, esto por haber liderado las manifestaciones en contra de Maduro que terminaron con 43 muertos.



“Sabemos del sufrimiento que ha tenido que vivir por la falta de libertad que hoy día se vive en Venezuela. Él ha sido una víctima de la violencia, de la persecución, de la intolerancia, en su país, y hoy día se ha transformado en un líder por la libertad”, indicó el aspirante a La Moneda.



Agregó que López “viene de ese futuro al cual nosotros no queremos ir como chilenos. Ese es un futuro de dictadura, es un futuro de represión, y nosotros queremos un futuro de libertad, un futuro de emprendimiento y de crecimiento para nuestra nación”.



López sostuvo que “para mí ha sido un encuentro muy importante poder compartir con los miembros de la Convención Constituyente. Quiero ser muy respetuoso, nosotros hemos hablado de nuestra experiencia, así lo compartí con los miembros de la Convención. Un proceso que comenzó hace 21 años y que comenzó, precisamente, con una constituyente, y en Venezuela tuvo tremendas consecuencias: fue el comienzo del fin de la democracia. No es una opinión, es un hecho objetivo”.



Lo anterior, detalló, se provocó debido a una “nueva Constitución que cambió la composición los poderes públicos, cambió la estructura de poder, se dio un proceso que ya en el primer año de mandato de Chávez, él ya tenía el control del Tribunal Suprema, de la Fiscalía, de la Contraloría, del Tribunal Electoral. La constituyente sirvió para corroer la democracia desde dentro”.



“Aún me sorprende que haya gente fuera de Venezuela que diga que es una democracia; Venezuela es una dictadura criminal. Maduro es un criminal secuestrando el poder y violador de derechos humanos, condenado por la ONU. Es una dictadura criminal que descuartizó la economía”, agregó.



En cuanto al objetivo de su visita, detalló que “no vengo a Chile con otra intención que la de comprender la situación de Venezuela y exponer lo que ha sido nuestra realidad los últimos 20 años y nuestra propia trayectoria, para que saquen sus propias conclusiones”.



“Ni a mí ni a ninguna otra persona que no sea chilena, le corresponde construir el futuro de su país, pero es importante intercambiar y reflexionar sobre procesos similares, como el caso de la constituyente en Venezuela”, insistió.



“No soy pitoniso, pero vengo de un futuro donde se implementó un nuevo modelo, que cada quien saque sus conclusiones. Venimos con mucha humildad y respeto a un país que admiramos, que vemos como referente, que supo superar la autocracia y desde la democracia, construir un modelo de prosperidad”, cerró el líder opositor.