Kenita Larraín impactó con desgarradora confesión en “El discípulo del chef”

Una fuerte confesión realizó la numeróloga María Eugenia Larraín en El Discípulo del Chef.

Todo comenzó sobre el final del episodio, cuando se dio a conocer que Giuliana Sotela era la nueva eliminada del espacio de cocina. En ese momento, Kenita estalló en llanto frente a las cámaras, pero no sólo porque su amiga se iba.

Según precisó después, el motivo fue porque hace un par de semanas sufrió una pérdida.

“Obviamente me afecta, porque estoy más sensible. Hace un poco más de un mes tuve a toda mi familia hospitalizada, todos graves. Me incluyo. Y además dentro de la clínica me enteré ahí que estaba embrazada y tuve una pérdida”, señaló.

“Por eso es que lloro, porque tengo que hacer el duelo de ese bebé que no tuve, entonces obviamente que ando más sensible de lo normal“, agregó la exmodelo.

No obstante, remarcó que estar en El Discípulo del Chef le ha servido para enfrentar este duro momento.

“El estar acá me pone feliz, porque de alguna forma estoy aprendiendo algo que es un arte, que es cocinar. Y estoy muy fascinada por eso, así que eso también me hace comprometerme más emocionalmente, pero claramente estoy pasando un momento difícil”, expresó.