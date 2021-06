La Lista del Pueblo sondea posibles candidatos presidenciales

Tras anunciar que buscarán impulsar a un candidato presidencial independiente y una lista parlamentaria para las elecciones de fin de año, la Lista del Pueblo ya habría comenzado a sondear nombres con los que apuntarán a “recuperar todos los espacios para el pueblo”.



La decisión de sumarse a la carrera rumbo a La Moneda y al Congreso, aclararon a El Mercurio, se debe al positivo balance tras las elecciones de constituyentes y que incluso han sumado apoyo de personas que no votaron por ellos en mayo, ya que “eso da luces de que fácilmente podemos redoblar la votación que fue con los constituyentes. Ante ese escenario corre peligro tanto la candidatura de (Joaquín) Lavín, (Daniel) Jadue o (Gabriel) Boric)”.



Es por ello que el mismo matutino postuló que entre los nombres que barajan se encontrarían el recién reelecto alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y el gobernador independiente en la Región de Valparaíso —aunque en cupo del Frente Amplio—, Rodrigo Mundaca, quien se quedó con el cargo en primera vuelta.



Sin embargo, si bien desde el interior de la lista destacaron su calidad de independientes y trayectoria, advirtieron que “eso no quiere decir que sean nuestros candidatos”, aunque tampoco descartaron que estén en evaluación.



Su posible postulación, eso sí, también se complicaría porque, según el mismo diario, Sharp habría manifestado su respaldo a postular una carta independiente, aunque se inclinaría por una mujer o de pueblos originarios, mientras que Mundaca pondría toda su atención al trabajo como gobernador.



Respecto a la lista parlamentaria, desde el grupo sostuvieron que están a la espera de la tramitación del proyecto impulsado por parte de la oposición y que apunta a favorecer y facilitar la inscripción de listas independientes, pero que, en caso de que no vea luz verde en el Congreso, también piensan en potenciar candidaturas individuales en los distintos distritos del país.



Ante ello, apuntaron que la inscripción sería para que cada representante “le pueda pelear a la lista de los partidos”, teniendo en carpeta, desde ya, a los candidatos a la Convención Constitucional que no fueron electos, pero que alcanzaron una buena cantidad de votos.