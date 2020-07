Lagos Weber no presentará indicación al proyecto por retiro del 10% de las AFP que aplicaba impuestos a altas rentas

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) desistió de presentar una indicación al proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP. La semana pasada, el parlamentario por la Región de Valparaíso propuso aplicar impuestos a aquellas personas con rentas por sobre los $6 millones mensuales al retirar sus fondos previsionales.



Durante la sesión de la Comisión de Consititución del Senado, Lagos Weber -quien no contaba con el apoyo de su partido- explicó que si el Ejecutivo no se hacía parte del texto, podría haber sido declarado inconstitucional al crear un nuevo tributo..



“Lo más fundamental de esto, para presentar mi propuesta en ese sentido, es que se requiere la participación del Ejecutivo. El Ejecutivo, a mi juicio de manera inexplicable, decide no hacerse parte de esto”, remarcó.



“En general no presento proyectos que puedan ser declarados inadmisibles. Nadie es perfecto, seguramente en alguna oportunidad lo hemos hecho, pero me parece que en este tema que es tremendamente relevante, junto con tener un apoyo político, fundamental es que tuviéramos el apoyo del Ejecutivo”, agregó.



Lagos Weber también abordó el escaso apoyo que generó su propuesta en la oposición. “Primero hay que tener apoyo político y esa propuesta que hice, me quedó claro a partir de conversar con algunos colegas, no se comparte. Tal vez no se comparte en hacerlo ahora, eso es lo que me han indicado, no es tal vez el tema más de fondo”, señaló.



“Nosotros hemos peleado muchísimo por la progresividad tributaria en Chile y me parece que regalarle a una persona -literalmente que gana todos los meses del año más de $6 millones- de regalarle ahora $1.500.000 me pareció que no era lo más justo”, profundizó.



Por otra parte, durante la mañana de este lunes se informó que Lagos Weber recibió amenazas de muerte, por lo que el Senado anunció que “como Corporación nos haremos parte de las denuncias y acciones legales que se realicen con el objeto de esclarecer estos hechos y sancionar a sus responsables”.