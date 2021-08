Lista del Pueblo acusa “boicot” en su interna para bajar candidatura de Cuevas

La Lista del Pueblo acusó que un grupo interno del movimiento independiente intentó dejar sin efecto la candidatura presidencial del exlíder sindical, Cristián Cuevas, advirtiendo que existió un “boicot” que dejó varias renuncias de la directiva del organismo.



Mediante un comunicado, comentaron que “consideramos que el trato que se le ha dado al precandidato presidencial Cristian Cuevas Zambrano por parte de algunas personas de la cúpula de la Lista del Pueblo, no es sólo impresentable sino una falta de respeto con una persona de su estatura, un héroe en la lucha sindical, siendo también una falta de respeto con el pueblo de Chile”.



Asimismo, sostuvieron que en la interna “se ha creado un ambiente tóxico liderado por uno de los integrantes de la cúpula, quien ha instalado un liderazgo de facto donde la asamblea dejó de ser escuchada y los procesos democráticos que tanto dice defender han sido impugnados sin ningún fundamento, todo esto apoyado por un pequeño grupo de facilitadores”.



“Todas estas personas están actuando por sus propios intereses y ambiciones personales, dejando de lado la misión última de la Lista del Pueblo que es darle poder a los independientes para llegar a los espacios de decisión política donde se discute el destino del país en esta crucial hora de definiciones para el futuro”, añadieron.



Posteriormente, aclararon la forma en que Cuevas se transformó oficialmente en su abanderado rumbo a La Moneda, detallando cada paso que se dio para alcanzar la precandidatura que para inscribir su nombre en la papeleta de noviembre, deberá reunir cerca de 33 mil firmas antes del 23 de agosto.



Al respecto, explicaron que se pusieron en contacto con el equipo del exsindicalista para consultar su postura, dando el visto bueno y procediendo a un estudio de su carrera para ver si cumplía con los requisitos para asumir el desafío en el nombre de la Lista del Pueblo.



“Esta investigación que incluyó una visita presencial del Encargado de Política y Estrategia, ese mismo día, arrojó que Cristian Cuevas Zambrano cumple a cabalidad los requisitos sancionados en Congreso y en posterior Asamblea. Ante esto, el Consejo decide continuar el proceso y someter a votación el nombre de Cristian, junto con tres candidaturas internas. Se decide realizar la consulta a los asistentes a la asamblea de delegados y representantes de distritos, durante la Asamblea del día martes 03 de agosto”, expusieron.



Sin embargo, una vez llevado a votación a través de un formulario, el cual, confirmaron, fue auditado para validar el triunfo de Cuevas, habría comenzado una “operación boicot” que “comienza con el llamado a desconocer el resultado por parte de un integrante de la cúpula -al no estar de acuerdo con el mismo, aludiendo a la baja participación del día anterior, siendo que el quórum estaba ajustado al reglamento interno y validado así por la Comisión de Ética- llama entonces a una asamblea extraordinaria ese mismo día en la que propone un quórum distinto al estipulado, dejándolo unilateralmente en 100 asistentes”.



“Se realiza la asamblea extraordinaria bajo su solitaria dirección, en donde con evidente articulación se busca derribar el resultado. Pese a no haber logrado el quórum propuesto y sin mediar votación que invalidara la anterior, decide solicitar ayuda al Tricel, Tribunal Calificador de Elecciones interno de La Lista del Pueblo, para realizar una nueva votación”, agregaron.



Asimismo, informaron que “este irregular proceder fue cuestionado tanto por la Comisión de Ética – que durante la tarde del mismo día emana una resolución advirtiendo la imposibilidad de revisar lo ya resuelto conforme al reglamento- como también por una carta de los representantes del Movimiento Territorial Constituyente que agrupa a diversas asambleas territoriales de la Región de Coquimbo. Ante la caprichosa ruptura de la institucionalidad y democracia interna de la Lista del Pueblo, cuatro de los ocho integrantes activos del Consejo elegido democráticamente, deciden dar un paso al costado, y una fundadora renuncia a la Lista del Pueblo. Los restantes integrantes de la dirección ponen sus cargos también a disposición, lo cual nunca se concreta”.



A todo, se sumó otra “arremetida para boicotear la candidatura”, ya que, en una nueva asamblea, realizada ayer, se “hace un caso vicioso en contra de Cristian Cuevas y de todos quienes apoyamos su candidatura, así como también de personas del equipo de Cristián. Sin embargo, no les es posible revertir el resultado favorable a Cristian por no haber quórum. Convocan a una nueva asamblea para la noche donde menos de 20 personas aprueban una “primaria” (a través de patrocinios) para relativizar el apoyo mayoritario que Cristian había obtenido en las anteriores votaciones regulares y democráticas”.



“Todos los antecedentes anteriormente expuestos demuestran claramente que hubo un esfuerzo coordinado desde el primer momento para boicotear esta candidatura y de no respetar la decisión de la Asamblea, ni de los organismos fiscalizadores internos. Por esta razón, nos sentimos con la obligación moral y cívica de transparentar al país lo ocurrido e iniciar un proceso de reagrupamiento”, complementaron.



“Comunicamos oficialmente que el candidato de La Lista del Pueblo es: Cristián Eduardo Cuevas Zambrano”, confirmaron desde La Lista del Pueblo, haciendo un llamado a la ciudadanía a apoyar la carrera presidencial dando el patrocinio correspondiente en la página del Servel.



“Nosotras y nosotros tenemos la convicción de que esto es lo correcto, que los procesos democráticos y soberanos consensuados en cualquier forma de organización deben respetarse sin matices. Por esta razón, tenemos la obligación de dar continuidad al proceso iniciado. Dicho esto, queremos enfatizar en que no tenemos ni la más mínima duda de que Cristian Cuevas Zambrano es la persona que debe liderar este momento refundacional y de transformaciones profundas que Chile tanto necesita. Por esta razón, trabajaremos con todo el corazón y la fuerza en llevar esta candidatura a La Moneda”, cerraron.