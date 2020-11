Longueira es inhabilitado para votar en primarias y no podrá postular a la UDI

Pablo Longueira confirmó que el Servicio Electoral (Servel) lo inhabilitó para poder votar en las primarias para gobernadores del próximo 29 de noviembre, prohibiendo, así, su candidatura para ser el próximo presidente de la UDI o constituyente para redactar la nueva Constitución.



La decisión se enmarca en la preparación del juicio oral del caso SQM, donde se investiga a Longueira por su presunta responsabilidad en cohecho y delitos tributarios, actos que serían de carácter consumado y reiterados.



“Entendiendo que en ese entonces Chile requería gestos y actos concretos, el día 9 de marzo del año 2016 renuncié a mi militancia a la UDI para dedicar toda mi voluntad y energía a defender mi honor e inocencia. Sin mediar ninguna acusación formal, una impresionante descalificación pública ya me situaba como condenado. Para mí era un aspecto esencial para vivir con dignidad y la frente en alto. Soy un hombre honesto”, sostuvo el involucrado en una declaración pública.



Detalló que durante los últimos cuatro años fue investigado “como a nadie en este país” y que se tuvo acceso a sus cuentas bancarias y correos electrónicos. Incluso, acusó que, tras negarse a un acuerdo con Fiscalía para cerrar el caso, allanaron su casa, la de su secretaria y su oficina.



“Hace más de dos años que se cerró la investigación, desde entonces clamo para que el Ministerio Público deje de rehuir el juicio oral y me den al fin la oportunidad de enfrentarlos”, sostuvo el también ex diputado y senador.



“A menos de 24 horas de inscribir mi candidatura para presidir la UDI, he tomado conocimiento de que el Servel me ha inhabilitado para votar y, por tanto, para poder ser candidato. Fui acusado por la Fiscalía en julio del año 2018, hace más de 2 años, y desde entonces he votado en todas las elecciones, como fue de público conocimiento en el reciente plebiscito”, argumentó.



Y añadió que “exijo que me digan qué fue lo que cambió ahora, a menos de 24 horas de inscribir mi candidatura, para tomar esta decisión. Está claro que quienes urdieron esta vergonzosa maniobra no me conocen. Yo mismo advertí, hace ya varios días, de los intentos de bajarme por secretaría. El tiempo se encargará de desenmascarar a los articuladores de esta oscura operación”.



“La UDI debe ser siempre un camino para servir a Chile. Junto a la lista que me acompaña, en las próximas horas tomaremos una decisión y la daremos a conocer. Si no lo puedo hacer desde la presidencia de la UDI, contarán conmigo para acompañarlos en los decisivos desafíos que el país enfrentará en los próximos años”, sentenció.