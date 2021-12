Macri en Chile: Kast “intentará gobernar en la línea de Piñera y la Concertación”

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, sostuvo un encuentro la mañana de este miércoles con el Presidente Piñera en La Moneda.



Tras la cita, Macri concedió un punto de prensa donde abordó la segunda vuelta presidencial que enfrentará a los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.



Consultado directamente sobre Kast, Macri descartó tener agendada una reunión con él y afirmó que “honestamente no lo conozco, pero calculo que intentará gobernar en la misma línea que el Presidente Piñera y también que la Concertación”.



Tras asegurar “respetar el proceso electoral del proceso chileno”, el expresidente aseguró que “hay dos candidatos que concitan atención y espero que los chilenos sepan elegir cual es el mejor para conducir el futuro de su país”.



“Chile para mí es tal vez el único país de primer mundo que tenemos en Latinoamérica. Ustedes han sido muy exitosos en construir, en desarrollarse, en fortalecer sus instituciones, que les ha permitido vivir reduciendo la pobreza y generando mayor inclusión año a año. Desde la Argentina se le ve el proceso como algo que marca un rumbo para la región. A veces siento que no terminan de valorar lo que han logrado, y decirles que construir lleva mucho tiempo, como les llevó a ustedes, más de 30 años, y destruir se puede en muy poco tiempo”, agregó.



Macri hizo referencia al estallido social al señalar que si Chile “llega a perder el equilibrio”, corre “el peligro de destruir lo que han construido. Que un poco, bestialmente y físicamente se vio en esas horas de incendio que tuvieron en Santiago y en varias ciudades del país hace un par de años atrás”.



Posteriormente, el exjefe de Estado afirmó que desde Argentina “la diferencia que se percibía entre la Concertación y el gobierno del Presidente Piñera eran, yo diría, marginales. Por eso el éxito de Chile, no ha ido con políticas pendulares de un lado al otro como lamentablemente tal vez ha pasado en Argentina, y eso es muy destructivo”.



Consultado si el triunfo de Boric o Kast afectará las relaciones bilaterales, remarcó que “espero que no. Claramente, desde nuestro punto de vista y para la mayoría de los argentinos y de quienes integramos Juntos por el Cambio, el futuro pasa por más integración”.



“Este trabajo lo empecé con la presidenta Bachelet, lo continúe con el Presidente Piñera, de integrar los pasos fronterizos, en la matriz energética. Son pasos que tenemos que seguir continuando, porque para generar más oportunidades, las vamos a generar a partir de integrar nuestras capacidades y recursos”, complementó.



Según detalló, se encuentra en nuestro país por el Gigatón Challenge convocado por la FIFA y la UPL (United Phosphorus Limited).



“Nos hemos comprometido trabajando con los pequeños productores rurales de todo el mundo, ayudarlos a que produzcan con menos cantidad de agua, con mejor uso de los fertilizantes, y a la vez que producen más y nos ayudan a salir de la pobreza, nos ayudan a ahorrar un gigatón de emisiones de carbono”, consignó, detallando que el evento se desarrollará en el Sheraton en Santiago y que luego volverá a Buenos Aires.