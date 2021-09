Macron alabó proceso constituyente tras reunión con Presidente Piñera

En el marco de su gira por Europa, el Presidente Sebastián Piñera se reunió con su homólogo francés, Emanuel Macron, para abordar aspectos de contingencia y el futuro de ambos países en relación a la crisis sanitaria del Covid-19.



Después de sostener un almuerzo, las autoridades concedieron un breve punto de prensa sin responder preguntas en el Palacio del Elíseo en París, desde donde Macron dio a conocer su apoyo al proceso constituyente que atraviesa Chile.



“Es para mí un placer estar con usted una vez más en momentos en que Chile pasa por una transformación muy profunda que se hace con mucha valentía, como lo es la redacción de la nueva Constitución, que es un momento histórico, como lo demuestra su composición paritaria. Quiero reiterar todo el apoyo de Francia en este proceso democrático inédito”, indicó.



Piñera dijo que habló con el gobernante francés sobre “este nuevo acuerdo de colaboración, de la pandemia y cómo unir fuerzas -porque ha significado un gran triunfo de la ciencia y una gran derrota de la política que no supo prevenir mayores daños-, el cambio climático, y del último informe de experto de Naciones Unidas nos dice que el daño es muy rápido e irreversible. Tenemos un gran desafío”.



La gira del Mandatario se enmarca en el objetivo del Gobierno de modernizar el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea (UE), el cual está en vigor desde 2003.



En ese contexto, el presidente francés advirtió que el acuerdo deberá tener mecanismos para “vigilar la protección de las inversiones y garantizar el respeto efectivo del Acuerdo de París sobre el Clima” y que “las conversaciones siguen entre Chile y la UE y, sobre ese punto, estoy confiado en que llegaremos a un acuerdo”.



En materia de cambio climático, Piñera comentó que Macron “ha jugado un papel muy importante” en la preservación de bosques y resaltó su gestión en la protección de los océanos y la Antártida.



“El cambio climático es a estas alturas una crisis climática. El último informe del panel de expertos de la ONU nos dice que el daño era mucho más grave que el que creíamos, la velocidad del daño es cada vez más rápida y parte de ese daño es irreversible. Hay que cambiar el curso de la historia y evitar un holocausto ambiental, es el gran desafío que tenemos los ciudadanos hoy en día”, indicó el jefe del Estado chileno, mientras que su par destacó “el papel de Chile como facilitador regional y global”.



AIE Y SECRETARIO DE LA OCDE



También en París, Piñera sostuvo una reunión con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, desde donde abordó el potencial de Chile respecto al hidrógeno verde.



Según las proyecciones del Gobierno, se espera que en nuestro país alcance exportaciones por US$ 30.000 millones al año, un nivel cercano a las exportaciones actuales de cobre. La producción del combustible se enmarca en las políticas desplegadas por el Ejecutivo para favorecer la producción de energías limpias renovables no convencionales.



La AIE se ha consolidado como el principal foro internacional de cooperación en materia de energía. Aborda iniciativas sobre la seguridad del abastecimiento de recursos, políticas de largo plazo, transparencia en la información, eficiencia energética y sustentabilidad.



Además, en la misma ciudad, Piñera se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, para abordar políticas frente al calentamiento global.



Según informaron desde Presidencia, el encuentro abarcó un aceleramiento de las medidas para adaptarse y combatir el cambio climático y el fortalecimiento institucional de la OCDE en esta materia.



“En el encuentro, el Presidente y el secretario general de la OCDE dialogaron sobre la importancia de la promoción y el potencial de desarrollo del hidrógeno verde, que se espera que en Chile alcance exportaciones por US$ 30.000 millones al año, un nivel cercano a las exportaciones actuales de cobre”, señalaron desde el Palacio de La Moneda.



Recordemos que Chile se incorporó en 2010 a la OCDE, la cual cuenta con 38 miembros y socios clave que representan cerca del 80% del comercio y de las inversiones mundiales.



En ambos encuentros participaron el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y el embajador de Chile ante la OCDE, Felipe Morandé.