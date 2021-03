Madre de Tomás Bravo: “Una persona sacó una foto del paisaje, media hora antes de la desaparición de mi hijo”

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, entregó antecedentes respecto a la desaparición de su hijo de tres años quien este martes lleva seis días extraviado, tras que el miércoles 17 desapareciera en la comuna de Lebu, Región del Biobío.

Estefanía aseguró que se encuentra “muy afectada, pero hay un grado de esperanza. Hay una luz de fe de que mi hijo va a aparecer pronto. Nos estamos uniendo cada vez más toda la familia, tanto materna como paterna”, dijo en el matinal de Chilevisión.

“A veces pienso en lo negativo, pero trato de no estar tan mal, porque quiero a mi hijo de vuelta vivo y para eso tengo que estar firme. Estamos haciendo muchas cosas, pero no se puede comentar obviamente. Estamos firmes, pensando lo positivo. No queremos llamar lo negativo”, agregó.

Sobre la prenda hallada de Tomás, la cual fue periciada por la PDI, la madre afirmó que “me sentí un poco mal por lo de la prenda, pero se descartó, esa prenda no era de mi hijo, que era mas grande”.

Reconoció también que por el momento “no me hablaron de zapatillas, no me han mostrado nada. voy a tener que averiguar, porque no me dijeron nada. Solo supe lo del polerón pero esta descartado, tampoco me lo mostraron, pero la PDI me dijo que estaba descartado. Me llené de hipótesis”

Gutiérrez aseguró que “lo que me dice mi corazón ahora es que alguien se lo llevó, que se fue hacia el camino y que alguien se lo llevó”, respecto a estos antecedentes.

Sobre la nueva hipótesis que ha surgido, que supuestamente una persona había tomado una foto del lugar donde despareció el menor y que fue subida a redes sociales, Estefanía prefirió dejar la posible pista en manos de la PDI.

“No quiero comentar mucho, se lo dejo a la policía (…) sacó una foto y la publicó. Sacó una foto del paisaje, una media hora antes de la desaparición de mi hijo. Una foto con una descripción y todo”, afirmó la joven.

Al finalizar señaló: “mi corazón me dice que está vivo, que va a llegar pronto. Es una ansiedad que tengo de abrazar a mí hijo. Yo se que él está vivo, mi intuición de mamá, yo sé, yo sé que me necesita, pero está vivo y me lo han dicho muchas personas. Dios, me dice que está vivo”.