Magallanes inicia sellado de mesas: Este domingo continuará la votación en la zona

Tras la primera jornada de votación, los distintos locales para sufragar en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, cuya hora está adelantada en una hora respecto al resto del país, comenzaron el cierre de sus mesas para continuar este domingo con el proceso eleccionario de autoridades municipales, gobernador regional y constitucionalistas.



A causa de la condición sanitaria que vive el país a raíz del Covid-19, el Gobierno optó por una histórica votación en dos días, por lo que los votos emitidos este sábado deberán ser resguardados durante esta noche para evitar algún tipo de fraude electoral, recordando que estos no serán abiertos hasta este domingo en la tarde, cuando se cierre completamente el proceso.



Durante la semana, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la medida e hizo un llamado a confiar en el protocolo de resguardo, señalando que “la diferencia está en que en el día sábado no hay escrutinio, vale decir, no hay apertura de urnas”.



En esa línea, aclaró que “lo que va a ocurrir ahí es que todas las urnas disponibles en el establecimiento se trasladan a una sala que ha sido previamente definida, ojalá la más segura del establecimiento, y ojalá que, por ejemplo, no tenga ventanas, allí se acopian las urnas y es sellada la puerta del establecimiento”.



“También va a tener un perímetro esa sala, hay unos sellos que tienen una tecnología en base a hologramas, que si se saca el sello, va a quedar con una marca que indica que fue abierto por alguien, si alguien lo hizo de mala manera, si fue violado, se va a poder determinar si ese sello fue abierto durante la noche”, agregó.



“Esa sala tendrá el resguardo de personal del Ejército y también, previa acreditación, hay apoderados de los distintos partidos y las candidaturas independiente que van a poder estar durante la noche observado que el proceso sea transparente y que cumpla el objetivo que nadie tenga contacto con las urnas y menos con los votos”, remarcó en aquella ocasión el secretario de Estado.