Magisterio protestó en diversas regiones por los Servicios Locales de Educación

El Colegio de Profesores protestó este jueves contra la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación.



Las marchas del Magisterio se extendieron en varias regiones del país como Antofagasta, Ñuble, Concepción y Metropolitana. En el caso de la capital, las organizaciones educativas llegaron hasta el frontis del ex Congreso Nacional.



Carlos Ojeda, dirigente nacional del gremio, indicó que el sistema de los Servicios Locales y el modelo de educación “ha tenido graves consecuencias para todos los trabajadores y trabajadoras que estamos en el medio educacional. Esta no es la desmunicipalización que nosotros queríamos”.



Acusando que la ley es “nefasta” por cuanto “no termina con el sistema de financiamiento que sigue considerando a nuestros estudiantes como mercancía, es un modelo y un sistema que además mantiene la figura del sostenedor y en definitiva, no ha propuesto ningún modelo educativo distinto que de señales de que aquí vamos a tener una educación verdaderamente de calidad, como un derecho social y humano para todos y todas”.



“La movilización está teniendo marchas y manifestaciones en distintas comunas del país porque este Gobierno insiste en la instalación de este servicio nefasto”. Ojeda también anunció que este “es el comienzo de una movilización ascendente”.



“Invitamos a la ciudadanía a respaldar estas movilizaciones y las que vendrán. Aquí se está jugando el futuro de la educación en Chile y queremos que los señores parlamentarios que aprobaron esta ley respondan lo más inmediato posible para que tengamos lo que necesitamos: un nuevo modelo educativo que coloque en el centro al ser humano, una educación liberadora, humanizadora, no sexista y que definitivamente termine con este modelo impuesto en plena dictadura militar”, cerró Ojeda.



Por otra parte, Michael Umaña, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, enfatizó que hoy “es una fecha histórica”.



Añadió que la Ley 21.040, además de ser “nefasta”, “mantiene la base de la estructura de la educación neoliberal y mercantil de la dictadura de Pinochet”.



“Esta ley no responde a las necesidades del movimiento social por una educación digna, no respeta los derechos de los trabajadores, genera despidos masivos, no pone el eje en lo pedagógico ni en la educación”, acusó.



“Es por eso que exigimos la suspensión total de esta ley y discutir un nuevo modelo que cambie el financiamiento de la educación pública y que permita construir una verdadera educación en manos del Estado, administrada por comunidades y que ponga el eje en lo pedagógico”.



Asimismo, hizo un llamado directo a la Convención Constitucional. “Esperamos que la Convención se transforme en una voz de quienes exigimos que la nueva educación esté garantizada en la nueva Constitución como comunitaria, estatal, intercultural, plurinacional y que incluya a todas y todos los trabajadores. Hoy se inicia el proceso para que la dignidad se haga costumbre”, concluyó Umaña.