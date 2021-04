Matías Acevedo deja la Dipres y asumirá como director ejecutivo de Chile ante el BID

El Ministerio de Hacienda informó este viernes que Matías Acevedo Ferrer, director de Presupuestos, dejará su cargo para asumir como director ejecutivo de Chile ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por designación del Presidente de la República.



El Mandatario agradeció la labor de Matías Acevedo a la cabeza de la Dipres y destacó que con esta designación el Gobierno busca fortalecer la posición de liderazgo de Chile en la región, así como la capacidad del BID para enfrentar los desafíos que surgen de la crisis sanitaria y económica, aportando la experiencia y capacidad que Matías Acevedo ha mostrado a cargo de la Dipres enfrentando similares tareas.



“Reconozco y valoro la calidad profesional y humana de Matías. No solo me acompañó como subdirector de la Dipres a comienzos del Gobierno, sino que lideró la discusión del Presupuesto de este año, que ha permitido enfrentar la pandemia con responsabilidad”, afirmó el ministro de Hacienda y gobernador de Chile ante el BID, Rodrigo Cerda.



Por su parte, Acevedo agradeció la confianza que tanto el Presidente de la República como el ministro Cerda y, especialmente, el equipo de la Dipres, depositaron en él.



Como Director de Presupuestos, cargo que asumió en diciembre de 2019, Acevedo empujó distintas iniciativas en materia de modernización pública, impulsó la Agenda de Mejor Gasto Público liderada por el Ministerio de Hacienda y la tramitación del Presupuesto 2021 que, por primera vez, incorporó la modalidad Base Cero, permitiendo una mayor flexibilidad y control del gasto proyectado.



Asimismo, cumplió un rol fundamental en la elaboración y aprobación de los paquetes fiscales destinados a enfrentar la emergencia sanitaria y sus impactos económicos y sociales. Entre ellos destaca especialmente su participación en el acuerdo entre el Gobierno, los partidos de Chile Vamos y los principales partidos de Oposición, que permitió crear el Fondo Covid de US$ 12.000 millones en junio de 2020, y el recientemente anunciado paquete fiscal por US$ 6.000 millones adicionales, con medidas para ayudar a la clase media y a los más vulnerables a enfrentar la pandemia este 2021.



En su reemplazo, asumirá Cristina Torres Delgado, actual subdirectora de Racionalización Pública de la Dipres.



Cristina Torres es abogada de la Universidad Mayor, diplomada en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, y se ha especializado en Diseño Organizacional del Estado y Gestión de Condiciones Laborales en el Sector Público, y en Derecho Administrativo y Responsabilidad Administrativa.



Cuenta, además, con una amplia experiencia en la Dirección de Presupuestos. Entre 2012 y 2014 fue asesora de la directora de Presupuestos del primer gobierno del Presidente Piñera, Rossana Costa; en 2018 regresó a la Dirección de Presupuestos como analista de la Unidad Jurídica de la Dirección de Presupuestos y posteriormente asumió como Subdirectora de Racionalización y Función Pública, cargo que ocupa hasta la fecha.