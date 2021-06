Matrimonio igualitario: El anuncio de Piñera que tensiona a la bancada de RN

“En nuestro primer gobierno impulsamos el Acuerdo de Vida en Pareja. Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”.



Con esas palabras, el Presidente Sebastián Piñera no solo sorprendió este martes durante su última Cuente Pública, sino que además prendió las alarmas en el oficialismo, como en Renovación Nacional, donde su bancada de diputados reaccionó con diversas opiniones ante el anuncio del Mandatario.



De hecho, las críticas no fueron pocas y algunos parlamentarios hablaron de traición al “mundo cristiano”, tal como lo hizo Leonidas Romero, quien expuso que “terminamos de escuchar la Cuenta Pública de Sebastián Piñera, afortunadamente la última Cuenta Pública de este Gobierno que traicionó al mundo cristiano”.



“Le quiero recordar que cuando estuvo en campaña dijo fuerte y claro que iba a reforzar mejorar la unión civil para las parejas del mismo sexo, pero jamás habló del matrimonio entre personas de un mismo sexo. Esto es una falta de respeto, una traición tremenda al mundo cristiano en general y yo asumo mis responsabilidades, le pido disculpas a quienes convencí y pedí que votaran por Sebastián Piñera porque suponíamos que era el menor, pero demostró que era el mal mucho mayor”, añadió.



Por su parte, Eduardo Durán manifestó que “lamento que el Presidente de la República haya incumplido su promesa de campaña que hizo con gran parte del mundo cristiano. Yo participé en muchas instancias donde se aseguró que este Gobierno nunca iba a apoyar una ley de matrimonio igualitario, y lamentablemente en la Cuenta Púbica el Presidente está diciendo que le pondrá urgencia a este proyecto”.



“Le pediría al Presidente que sea consciente, que retire la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario porque es un proyecto que divide a los chilenos, habiendo tantas necesidades que suplir en este tiempo de pandemia, tantas familias que aún no reciben el apoyo del Estado. El Presidente insiste con un proyecto que ni siquiera cuenta con el apoyo mayoritario de la población, además en el fondo el Presidente se equivoca al ampliar el concepto de matrimonio hacia parejas del mismo sexo”, dijo, asegurando, desde ya, su voto en contra de la iniciativa cuando se legisle.



En tanto, Francesca Muñoz comentó que “Chile no está pidiendo matrimonio igualitario y es un grave error dar urgencia a este proyecto, ya que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los chilenos se aburrieron de los abusos de los grandes poderes económicos y en medio de esta pandemia, crisis social y económica se debe priorizar a la gente que tanto lo necesita”.



RESPALDO



Sin embargo, también hubo legisladores de RN que sí defendieron el anuncio, catalogándolo como un importante avance la urgencia que le otorgó el Mandatario a la iniciativa que duerme en el Congreso Nacional, entre ellos Jorge Durán al recordar el matrimonio que hace unos días concretó la arquera nacional y jugadora del PSG, ChristianE Endler, junto a su pareja en Francia.



“Ya no habrán más Christiane Endler que tengan que ir a Francia a casarse para ser feliz. Es un avance que mi sector político que por mucho tiempo se negó a avanzar, hoy le entrega una certeza, les entrega felicidad a miles de parejas que en el futuro podrán contraer matrimonio en Chile”, reflexionó.



A las palabras se sumó Erika Olivera, quien puntualizó que “con sorpresa y con satisfacción recibí el anuncio del Presidente Piñera de dar urgencia al proyecto de matrimonio igualitario que ya lleva muchos años en el Congreso. No es justo que en nuestro país existan familias que no puedan constituirse como tales, no tengan la dignidad ni protección que les corresponde”.



“Este es un gran paso hacia una sociedad igualitaria, justa, moderna e inclusiva. Este es un proyecto integral y ojalá sea tramitado de esa forma, porque no hay familias incorrectas y el amor no tiene género. Como muchos, sueño con un país donde chilenos y chilenas se sientan formando parte de una misma comunidad y donde no sea necesario viajar a otra nación para contraer matrimonio y formar una familia. Ahora espero generosidad de parte de mis colegas para que este proyecto de matrimonio igualitario se transforme en una realidad, por fin”, complementó.



Asimismo, el subjefe de bancada, Andrés Longton, aseguró que “en esta última Cuenta Pública del Presidente de la República creo que es importante destacar la urgencia al proyecto de ley que establece el matrimonio igualitario, que al igual que en el primer gobierno del Presidente Piñera, donde impulsó y se aprobó el Acuerdo de Unión Civil, hoy busca terminar con cualquier forma de discriminación, y avanzar hacia una mayor inclusión entre personas del mismo sexo, y hacia una mayor libertad, sobre todo respecto a la forma en cómo se aman o quieren las personas”.



Finalmente, la vicepresidenta del conglomerado, Paulina Núñez, comentó que “valoro el anunciado del Presidente, urgencia al proyecto de Matrimonio Igualitario en Chile y me sumo a estas palabras “el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor es fundamental. Ha llegado el tiempo para garantizar esa libertad y dignidad de amar a todas las personas”.