Matthei descartó lobby para avanzar a Transición: “No entienden nada”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, descartó haber hecho gestiones a nivel político para conseguir que su comuna avanzara a la fase de Transición del plan “Paso a Paso” de desconfinamiento.

“Los que dicen eso no entienden nada de cómo sucede, pero nada de nada. Al ministro lo conozco desde que era presidente del Colegio Médico, es un hombre súper estricto que jamás se va a dejar llevar ni por el lobby ni por nada, estrictamente cifras”, aseguró Matthei con entrevista con radio Pauta.

La jefa comunal explicó que la situación de Providencia es distinta a la de Santiago, que no ha logrado salir del confinamiento. Y ejemplificó con la fiscalización del comercio ilegal y el comportamiento de las comunidades migrantes.

“El comercio ilegal, donde viene mucha gente de comunas distintas, obviamente que es un foco de contagio. En Santiago les ha costado mucho más controlarlo, nosotros lo controlamos bastante (…) Sin Carabineros no lo habríamos podido hacer nunca”, señaló Matthei, quien destacó el trabajo de la 19ª Comisaría.

“Todos esos focos de contagio nosotros los hemos ido pudiendo controlar gracias a una acción de mucha confianza, de mucha colaboración entre Carabineros, básicamente de la 19ª Comisaría. Nosotros solo tenemos una sola comisaría y tenemos casi dos millones de personas y Santiago tiene cuatro comisarías. Le aseguro que la nuestra es más eficiente que las cuatro juntas”, sostuvo.

Sobre el avance a la etapa de Transición, que se concretará a partir del lunes 10 de agosto, Matthei afirmó que se trata de una “tremenda responsabilidad” y que su principal temor es “que la gente se relaje”. Sin embargo, la exministra del Trabajo comentó que en el municipio llevan más de un mes preparándose para dar el paso.

“Lo que hicimos fue que algunos de nuestros funcionarios se enviaron en comisión de servicio a la Seremi de Salud y eso significa que nosotros les pagamos, pero dependen de la Seremi de Salud y, por lo tanto, tienen facultades para fiscalizar todo lo que tenga que ver Salud y además facultades para iniciar sumarios sanitarios. Los sumarios sanitarios son bien feroces porque las multas pueden llegar hasta 50 millones de pesos. Una multa normal es de 2 millones de pesos por no acatar las normas de cuidados de la salud”, argumentó.

“Tenemos todo un plan. Sabemos ya, por ejemplo, cuáles son los paraderos de buses donde se congrega más gente, sabemos cuáles son las estaciones de metro donde llega más gente, tenemos claro cuáles son los puntos donde se nos puede presentar más aglomeración y vamos a estar fiscalizando”, indicó.

REAPERTURA DEL COMERCIO

La alcaldesa también abordó la reapertura del comercio y aseguró que, en primera instancia, la preocupación estará enfocada en “controlar que no nos mientan y que no venga gente a traernos el virus de comunas que todavía están en etapa 1”, dijo.

“Tengo que tener una reunión con el Metro porque yo quiero saber, por ejemplo, si uno mirando la tarjeta Bip! puede controlar donde se subió, porque una cosa es lo que dicen donde viven y otra cosa es que uno pueda controlar dónde se subieron al metro o dónde se subieron al auto. Tenemos que buscar cómo vamos a fiscalizar que no nos mientan”, insistió.

Matthei también se refirió a la posibilidad que han sugerido algunos comerciantes de quedarse a dormir en sus locales para que sean considerados como residentes de la comuna.

“Eso no me lo han planteado y, sin duda, es algo que tendríamos que mirar. Ahora, tienen que tener claro que, si quieren dormir ahí, tiene que ser también sábado y domingo. No pueden estar el sábado y domingo en sus casas, porque el bicho no descansa el sábado y el domingo”, aseguró.

“Yo no estoy diciendo que no, tampoco estoy diciendo que sí. Es algo que tenemos que estudiar y donde tienen que haber protocolos muy estrictos, pero puede ser una alternativa, porque aquí de lo que se trata es que la gente no se desplace o se desplace lo menos posible entre comunas que están en fase 1 y en fase 2. Si están dispuestos a quedarse en una comuna de fase 2 y nosotros tenemos además formas razonables de fiscalizar, podría ser”, complementó.

Sobre la reapertura gradual del Costanera Center, la cual no comenzaría antes de dos semanas, Matthei dijo que es ahí “donde nos vamos a jugar la sensación de que esto puede funcionar o que en realidad volvemos todo Chile a fase 1”.

“Yo creo que ellos así lo han entendido y por eso es que tenemos que empezar a trabajar con ellos, junto con ellos y junto con los locatarios, en códigos y formas de ordenarnos, de fiscalizar y de ser conscientes que sean súper, súper estrictos. Es tan simbólico el Costanera Center, es tan grande. Ver las aglomeraciones ayer en H&M da rabia, pero el Costanera Center es otra cosa”, sentenció.