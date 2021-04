Mesa directiva del PS pide a sus diputados estudiar acusación contra Piñera

La mesa directiva del Partido Socialista (PS) solicitó a su bancada de diputadas y diputados que estudien presentar una acusación contra el Presidente Sebastián Piñera, luego de que el Gobierno oficializara el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar frenar el proyecto que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones.



La petición del organismo llega un día después de que el mismo diputado y jefe de la bancada socialista, Marcelo Schilling, anunciara que “hemos concluido que nosotros no vamos a impulsar ni respaldar una acusación constitucional al Presidente de la República en el evento de que este ejerza sus atribuciones de ir al TC”.



La decisión, según el legislador, está fundada “porque constitucionalmente no hay falta, pero lo más importante es que cuando tenemos a un Gobierno que está en el piso abandonado por sus propios adherentes, con las bancadas parlamentarias de la derecha completamente dividida, darles un factor de unidad es como resucitar un muerto”.



Sin embargo, esta nueva declaración pública por parte de la mesa directiva puede cambiar el rumbo de la situación, ya que mediante un comunicado manifestaron que “la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, confirma que el Presidente Sebastián Piñera ha renunciado a proteger a las chilenas y chilenos más vulnerables y de clase media, en el marco de la pandemia”.



“De forma persistente ha decidido no escuchar. No ha escuchado a la oposición, no ha escuchado a sus propios parlamentarios y no ha escuchado al pueblo de Chile. La situación es insostenible en todos los aspectos: en lo sanitario, en lo social y en lo económico”, añadieron.



Es por ello que también advirtieron que “el grave escenario que enfrenta el país, provocado exclusivamente por el deplorable manejo del Gobierno y la desidia e insensibilidad de Sebastián Piñera, nos impone una obligación ética y política de carácter ineludible. Las y los socialistas no seremos cómplices de este descalabro”.



“Las y los socialistas actuaremos bajo el principio de responsabilidad política, y siempre estaremos junto al pueblo de Chile. Ante estos hechos, la Mesa Directiva del Partido Socialista de Chile ha resuelto solicitar a su Bancada de Diputadas y Diputados estudiar los antecedentes para una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera”, indicaron.