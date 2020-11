Micrófono abierto: Macaya se disculpa tras calificar a Yáñez como “de izquierda”

Una filtración de audio en la transmisión de la sesión de la Cámara de Diputados, de una conversación entre los diputados UDI, Javier Macaya y Patricio Melero, generó este jueves el primer roce entre el oficialismo y el recién nombrado general director de Carabineros Ricardo Yáñez.



Macaya le comentó a Melero una supuesta filiación política del nuevo timonel policial, manifestando que Yáñez sería “de izquierda”. Según el audio de la transmisión, el diputado por la sexta Región le menciona a su colega que “el general director de carabineros es más zurdo que la chucha” (sic).



Frente a la consulta de Melero sobre antecedentes para afirmarlo, Macaya manifestó que “el presidente de la UDI de San Fernando era vecino de él” y que Yáñez “es de toda la vida de San Fernando y su familia es de izquierda, izquierda, izquierda”, enfatizando en la supuesta preferencia política del uniformado.



Ante la respuesta de Melero, que mencionó que en La Moneda tienen como “muy bueno” al nuevo timonel policial, su colega contestó que “yo le dije a Chadwick en su momento y no me pescaron”, en alusión al exministro del Interior Andrés Chadwick, quien asesoraría de forma cercana al Presidente Piñera.



Tras la publicación de la conversación en redes sociales y el revuelo que generó el diálogo entre parlamentarios, Macaya emitió disculpas públicas, señalando que “sin perjuicio de que esto haya sido en una conversación privada con otro parlamentario, que no se debería difundir por ser privada, yo no me expreso habitualmente así sobre Carabineros. Al contrario, he sido una persona que ha estado permanentemente defendiéndolos, y detrás de la institución”.



“Lo que importa hoy día, es darle todo el apoyo en el momento que está atravesando la institución, que es muy importante para el futuro de Chile. Y espero que el general director, a quien le pido disculpas por estas declaraciones dadas en el contexto de una conversación privada, y que no obsta en absoluto la suerte y el esfuerzo que vamos a poner para que su gestión sea la mejor posible”, agregó el gremialista.