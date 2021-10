Minsal hizo un llamado a los rezagados a vacunarse: “Por favor acudan a hacerlo”

Preocupación manifestó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, en el reporte realizado por el Ministerio de Salud este lunes. Principalmente, debido a la baja tasa de inoculados con su esquema completo, e incluso por el número de personas mayores de 18 que ni siquiera han recibido su primera vacuna.



“Quisiera manifestar mi preocupación por el gran número personas que aún no han iniciado su esquema de vacunación. Los casos vienen en alza y es importante que todos cuenten con la inmunidad para prevenir una enfermedad grave y caer hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos y hasta fallecer”, dijo la autoridad, agregando que “el número de personas mayores de 18 años que aún no han iniciado su esquema de vacunación es tremendamente importante”.



Dougnac hizo hincapié en la situación que vive la Región Metropolitana: “Desgraciadamente, es una de las regiones que tiene el mayor número de no vacunados y, por tanto, nos preocupa, ya que en las últimas semanas ha presentado, además, un aumento importante en el número de casos activos y hospitalizaciones en UCI, y el día de hoy cuenta con más de 800 mil rezagados”.



“Hacemos un llamado a todos estos rezagados que por calendario les corresponde vacunarse, que por favor acudan a hacerlo”. En esa misma línea, agregó que “las vacunas son efectivas; lo han demostrado. No hay excusas para no vacunarse”, destacó.