Molestia en el PPD por dichos de concejal Para Soto: anuncian querella

Con molestia reaccionó el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, luego de que se viraliazara en redes sociales un video del concejal independiente electo en Tiltil, Camilo Para Soto, donde incita a ejercer violencia intrafamiliar en la comuna porque “acá en el Manzano es demasiado tranquilo, es demasiado fome”.



El concejal postuló y ganó como independiente, pero lo hizo dentro de una lista del PPD, situación que el mismo Muñoz cuestionó en su cuenta de Twitter, donde remarcó que “estoy indignado por las inaceptables declaraciones del concejal electo por Tiltil Camilo Para Soto, de fomentar el femicidio en la comuna para hacerla más entretenida. Este señor es un independiente y de haber sido militante habría pedido su expulsión inmediata. ¡Inaceptable!”.



Según dijo, acudirán a la justicia por el caso, exponiendo que “con nuestros abogados veremos interponer querella contra el señor Para, el concejal electo de Tiltil”.



“Hace más de un año propuse un proyecto de ley al PPD denominado Ficha Limpia para impedir que personas condenadas por violencia intrafamiliar, alimentos, etc, fuesen candidatos. No prosperó; propuse entonces lo hiciésemos internamente, pero nada paso. ¿Quizás ahora?”, subrayó.



Desde el PPD, mediante una declaración pública, señalaron que “rechazamos rotunda y categóricamente los dichos de la autoridad electa, en torno a fomentar el femicidio en la comuna. Tales comentarios, no representan de modo alguno los valores y principios que fomenta nuestro partido”.



Sin embargo, aclararon que “pese a ser electo por nuestra lista, Camilo Para Soto no es militante y su inscripción fue en calidad de independiente, como consta en los registros del Servel” y que “su postulación fue promovida por el Comunal PPD de Tiltil, quienes deberán responder disciplinariamente, por la decisión adoptada de inscribir a este candidato”.



En esa línea, expusieron que “su condición de independiente evita que Camilo Para Soto sea sancionado por el partido, lo que no obsta que tomemos las siguientes medidas”, como “estudiar acciones legales en su contra, por fomentar la violencia contra la mujer en la peor de sus manifestaciones, como es el femicidio”, además de bloquear su ingreso a la bancada nacional de concejales y concejalas PPD y Servel para que “se borre de los registros la vinculación de Camilo Para Soto con el PPD”.



“Finalmente, reiterar el rechazo y molestia de la militancia y dirigencia del partido por este hecho, que enloda no sólo a nuestra colectividad, sino que sobre todo la labor de más de 200 concejales y concejalas electas por nuestra lista en las últimas municipales”, remataron desde el partido, conminando a Para Soto que no solo pida disculpas públicas, sino que renuncie a su cargo como concejal recientemente ganado en las mega elecciones del 15 y 16 de mayo.

