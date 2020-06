Movid-19: Solo 34% de los casos sospechosos asegura haber acudido a una consulta

De acuerdo al cuarto reporte del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas Covid-19 en Chile (Movid-19), solo un 34% de los consultados que cumple con la definición de caso sospechoso, asegura haber acudido a una consulta médica.



Según la última entrega del estudio de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, los motivos por los que las personas no consultan incluyen que “esperan empeorar” antes de consultar (58%), seguido de la percepción de que consultar no es importante (27%).



De esta manera, las dos razones mencionadas con mayor frecuencia se vinculan a la percepción de que el riesgo frente a estos síntomas es reducido. Otros factores que aparecen son el costo de la consulta (7%) y el tiempo de espera para acceder a ella (5%).



“Estos resultados nos deben llamar a la acción”, advierte Francisca Crispi, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien explica que es necesario “mejorar la comunicación a la ciudadanía en términos de cuáles son los síntomas de casos sospechosos, de manera que las personas consulten y se tome el examen precozmente, para poder hacer la trazabilidad de sus contactos estrechos”.



A pesar de que la detección precoz se observa como uno de los pilares de la estrategia para enfrentar el Covid-19 en el país, al revisar la evolución de la consulta en el tiempo hay una disminución desde la semana del 6 de abril hasta la semana del 20 de abril, reduciéndose a un 20% de consulta, lo que posteriormente aumenta hasta superar el 50% en la semana del 18 de mayo.



No obstante, este crecimiento se explica -según el informe- por una mayor demanda por parte de los usuarios de isapres, que tienen mayor acceso a la consulta médica que los de Fonasa.



De esta forma, los datos de los 44.960 participantes de Movid-19 (con 200.178 observaciones durante las últimas 8 semanas) muestran que el factor más relevante para no consultar es la previsión: los beneficiarios de Fonasa tienen más posibilidades de no consultar ante síntomas en comparación a los de isapre, lo que evidencia desigualdades similares a las observadas al analizar los tiempos de espera y las cuarentenas.



La tendencia a no consultar también es mayor entre las mujeres y las personas con enfermedades consideradas factor de riesgo para agravarse en caso de contagiarse por coronavirus.



“Esto último es particularmente preocupante, pues estos individuos son quienes con mayor probabilidad pueden presentar cuadros graves, de modo que se benefician de un diagnóstico precoz y seguimiento clínico estrecho”, señala el reporte entregado a la Mesa Social Covid-19.



“Hay un problema con la percepción del riesgo. Todo cuadro respiratorio debiera ser considerado Covid-19 hasta que se demuestre lo contrario. No se trata de ser catastrófico, porque la situación ya es catastrófica y se debe transmitir la importancia de una consulta precoz”, explica Cristián Rebolledo, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.



Las recomendaciones del equipo transdisciplinario de Movid-19 son mejorar la comunicación de síntomas, riesgos y de la importancia de consultar a tiempo, disminuir las barreras económicas para el acceso y mejorar la respuesta del sistema de salud para el diagnóstico precoz y seguimiento.



Si bien en el sistema privado se han desarrollado mecanismos para la toma de PCR desde el auto o a domicilio, así como formas diversas de telemedicina, en el sector público esta información y alternativas están menos disponibles. “Es importante que en el sistema público esté disponible la telemedicina y el servicio de tomar el PCR desde el auto para que podamos mejorar este diagnóstico precoz”, plantea Crispi.