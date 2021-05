“Negro” Piñera respondió a Miguelo y contó versión del quiebre de su amistad

Hace unos días, Martín Cárcamo entrevistó a Miguelo, en el programa De tú a tú de Canal 13, ocasión en que se refirió al quiebre de su amistad con Miguel “Negro” Piñera. Recordar que ambos crearon el pub “Entre Negros”, que gozó de gran popularidad en la década de los 90.

“Alguien falsificó unos cheques, mi firma, y cargaron en contra de mí, y me fui detenido por 3 días. Me llevaron a la cárcel de Valparaíso, me iba a quedar ahí, y esa noche me trasladaron a Santiago, hasta que se dieron cuenta que las firmas no eran mías, pero igual estuve tres días”, dijo Miguelo.

“Ahí me di cuenta que Calle Suecia a la cresta, nunca más estas amistades, nunca más esto”, agregó.

A su vez, en relación al Negro, afirmó que “nunca más lo vi. Lo he visto en la televisión. Yo soy caballero, así que si nos vemos nos vamos a saludar, pero no sé si lo abrazaría”.

Tras esta entrevista, Piñera dio su versión de los hechos, en el programa “Me Late”. Durante la emisión del espacio, el “Huevo” Daniel Fuenzalida dijo que el propio Miguel le envió unos audios para explicar lo ocurrido.

“Yo a Miguelo le tengo un cariño enorme… y hace más de 25 años su contador lo estafó y él me pidió plata prestada. Era un monto bastante grande, el cual yo no tenía, así que le dije ‘Negro, no tengo esa plata pa prestarte’, y ahí se enojó”, señaló.

“No tengo nada contra él, le tiro toda la buena onda…, fue su contador el que lo estafó. Esa es la única y santa verdad. Le mando un abrazo grande a Miguelo”, añadió.

“A Miguelo le tengo mucho cariño, lo pasamos chancho juntos, acuérdate cómo lo pasábamos: viajamos, compartíamos todo, incluso… todo. Pero el contador de él, le salió frescolín…”, remarcó Piñera.

Además enfatizó que “él le dejó unos cheques firmados sin llenar los montos, y el contador los cobró y se arrancó. Cuando fue a pedirme plata, yo no tenía esa plata y se enojó. No tengo nada en contra de él, pero era mucha plata y no la tenía”.

Por último, terminó diciendo -con tono de humor- que “la plata la tiene tú sabes quién…”, desatando las risas de los panelistas.