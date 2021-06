“Pareciera que somos como dos desconocidos”: Pato Torres habla de su separación de Titi García Huidobro

Patricio Torres fue invitado de la edición del programa “De tú a tú” de Canal 13, donde habló del fin de su matrimonio con Titi García-Huidobro.

“Fue difícil, pero que triste pensar, y eso si me pone triste, es que el amor se haya acabado. Al punto de que hoy día pareciera que somos como dos desconocidos”, señaló respecto al quiebre, ocurrido en el año 2019.

Por esta misma razón, Torres señaló que tenía un sueño por cumplir: “Seré el hombre más feliz el día que yo esté en una mesa sentado con mis cinco hijos compartiendo y que mis hijos tengan una relación fluida y maravillosa. Ese para mí va a ser el sueño cumplido y tarea cumplida, o sea, ahora me voy”, señaló.

A fines del año pasado, Titi García Huidobro detalló el quiebre desde su punto de vista en charla con el programa “Sigamos de largo”. “La relación se fue desgastando con el tiempo. Fuimos cayendo, sin querer, en una letargia, en una fomedad espantosa, que seguramente a mucha gente le pasa en la casa. El problema nuestro es que nunca supimos salir de ahí o no quisimos, porque nos dio lata o nos acostumbramos”.

Por otro lado, Pato Torres también se refirió a su participación en movimientos políticos durante su etapa de universitario. “Yo empiezo a militar en el FER (Frente de Estudiantes Revolucionarios), que era la rama estudiantil del MIR, y el ’73 yo me voy cagando para afuera, no más universidad, no más préstamos universitarios, no más nada”, confidenció.