Paris durante la interpelación: Seguiremos “controlando las fronteras para evitar el ingreso de cepas más agresivas”

El ministro de Salud, Enrique Paris, es interrogado desde las 15:30 por el diputado RD, Miguel Crispi, en el marco de la interpelación que se realiza en la Cámara.

Tras un minuto de silencio dedicado a los fallecidos de la crisis sanitaria del Covid-19, Paris aseguró que “no hay preguntas incómodas en mi opinión. Reconozco el valor y el sentido de esta instancia importante, que está consagrada en la Constitución de la República (…) Permitirá informar a las personas sobre los enormes esfuerzos que hemos realizado muchos para enfrentar una pandemia mundial sin precedentes”.



La primera pregunta de Crispi tuvo relación con las medidas del Minsal para proteger la salud mental los funcionarios de la salud.



El secretario de Estado resaltó que “los funcionarios de la salud han sido fundamentales en todas las etapas de la pandemia. Recibí hoy día apoyos de varios. No ha sido fácil, tuvieron que combatir una enfermedad desconocida, sin tratamiento definido, que mutaba y se hacia difícil de controlar. Muchos de ellos ni siquiera contaba con experiencia para controlar el virus”.



“Siempre nuestra prioridad. Cuando recibimos las vacunas, fueron los primeros en ser vacunados. (…) Desde el inicio de esta pandemia se estableció la comisión de cuidados del personal Covid-19 y se han implementado diferentes planes, entre ellos el Programa Saludablemente. Sabemos que el 47% de nuestros funcionarios tienen síntomas ansiosos. El 25% tiene problemas de salud mental. Hay un 13% de otras consultas de salud mental, un 7% de trastornos del ánimo. También un 5% con ideación suicida y un 2% que ha perdido su pareja y un duelo profundo por el Covid”, añadió.



Paris enfatizó en que el Gobierno ha “implementado una norma de acompañamiento psicosocial y ausentismo para favorecer la entrega de licencias médicas, disminuir el porcentaje de ausentismo y entregar permisos esenciales”.



“También se comprometió un seguro de vida para los funcionarios, de 250 UF vigente para las familias de los trabajadores de la salud pública que hayan fallecido a causa del virus. Este beneficio tiene cobertura para más de 235 mil funcionarios que se desempeñan en recintos públicos. También hemos otorgados pensiones de gracia para familiares de funcionarios de salud que han sido víctimas fatales del covid-19”, agregó.



Entre los beneficios a los funcionarios de la Salud, Paris detalló que “hemos cumplido con las metas sanitarias, el bono Covid, con el bono trato usuario, hemos hecho pagar las metas. El traspaso de honorarios a contrata, encasillamiento a más de 29.909 funcionarios. Cargos titulares. Hemos subido de grado a funcionarios”.



Posteriormente, el titular de Salud fue consultado por tres temas: la discusión del descanso compensatorio, la incorporación de los TENS en el Código Sanitario y el trato usuario del próximo año.



Respecto al trato usuario, aseguró que “está listo para ser llevado a la práctica, está firmado, no hay ningún problema con eso. No se van a exigir las metas sanitarias, y eso gracias a la prolongación del Estado de Excepción”.



Sobre el descanso compensatorio, argumentó que “hemos hecho jornadas de atención a distancia, se logró un curso de programación en primera ayuda psicológica donde participaron 2.500 funcionarios del Ministerio de Salud. Se han realizado 22.289 visualizaciones a la vista de estos módulos de salud mental”.



Y respecto a la inclusión de TENS en el Código Sanitario, aclaró que “nos reunimos con un gremio que se opone a la tramitación de este proyecto de ley por otras razones. Ojalá que todos los TENS entiendan que no todos quieren esta modificación. Ese proyecto está en el Ministerio de Educación -y estoy de acuerdo y apoyé su tramitación-, el problema pasa por un grupo de profesionales que hay que adecuarlos a esta modificación. Apoyo 100% la tramitación y la modificación del Código Sanitario y la incorporación de montones de profesionales de la salud”.



En relación a la igualdad de salarios, Paris resaltó que “estamos trabajando con el subsecretario de Redes Asistenciales y formamos una homologación en el Minsal para trabajar las diferencias entre los servicios de salud frente a las diferencias valores por hora. También hay una competencia intensa entre el sistema público y los hospitales institucionales. El reconocimiento que tenemos pensado implementar va a tener un costo de 375 mil millones de pesos como bono covid y se va a pagar a 243 mil funcionarios de servicio de salud. Además se le va a pagar el bono trato usuario”.



CAMAS UCI



Posteriormente, la interpelación giró hacia las camas críticas y si el Minsal va a sostener la cantidad de trabajadores de la salud para mantener las camas que están operando a nivel nacional.



Paris aseguró que “afortunadamente las camas adicionales han ido disminuyendo. Partimos la pandemia con 1.300 camas y llegamos a tener 4.450 de UCI. No se trata de colocar la cama, se requieren especialistas y equipos”.



“Hemos cuadruplicado las camas. Se ha demostrado que se puede funcionar en un sistema integrado de salud público y privado. Mientras sea necesario, vamos a mantener el aumento de camas y para eso el Presidente ha destinado 2 mil millones de dólares extra para bajar las listas de espera”, añadió.



Respecto a las listas de espera, el secretario de Estado aclaró que “hay 2 millones en personas en listas de espera de especialidad. Para ello hemos implementado el Hospital Digital, que está atendiendo a miles de personas y vamos a seguir mejorando esa forma de atención. Junto con las cirugías, con Fonasa hemos hecho un programa para licitar”.



“Sabemos que la gente en ocasiones no consultó por miedo, pero también por que debimos ocupar los pasillos con camas UCI. Si se hubiera construido el Hospital Salvador, que no lo podemos terminar porque gente se opuso a las conexiones, tendríamos más camas libres en el sistema de salud”, complementó.



“Creo que debemos seguir la senda de potenciar el sistema público de salud y ojala se apruebe la reforma a Fonasa”, remarcó.

ESTRATEGIA

Uno de los momentos más álgidos ocurrió cuando el parlamentario consultó a Paris por la estrategia del Gobierno, recalcándole al secretario de Estado que lo que ha hecho el Ejecutivo es “es retroceder cuando hay muchos casos y cerrar, y abrir cuando hay pocos casos”, indicando que en otros países se ha usado la “política de supresión agresiva” para controlar el virus.

Paris remarcó que “la estrategia de supresión cero no ha funcionado en ninguna parte del mundo, la OMS ha dicho todo lo contrario, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus y es muy probable que tengamos que seguir vacunando en los años venideros”, consignó 24Horas.

Añadió que desde el gobierno están “trabajando una estrategia para tener vacunas disponibles para el próximo año, en el caso de ser necesario, seguir vacunando”.

Respecto a la estrategia que se ha usado en otros países, el ministro de Estado dijo que “la estrategia supresión cero ha sido un fracaso (…) el virus es un ser vivo, el virus busca dónde atacar y obviamente, Australia que tiene un 10% de vacunación, está teniendo un brote porque cuando (el virus) no encuentra gente vacunada se va donde gente que no está vacunada”.

Remarcó que “por supuesto, que no nos damos por vencedores, no somos triunfalistas, como dijo un artículo en el extranjero, hecho por una persona de acá de Chile y en la cual también se entrevistó a una doctora chilena para atacarnos desde fuera (…) nosotros pensamos que el virus puede volver, más aún si hay una nueva variante, puede volver con más fuerza, más aún si las vacunas no cubren esas nuevas variantes, por supuesto que estamos preocupados”.

Sobre la llegada de la variante Delta al país, señaló que “vamos a seguir controlando las fronteras tal como lo hemos hecho hasta el momento para evitar el ingreso de cepas que puedan ser mucho más agresivas para nuestros funcionarios (…) desgraciadamente, la cepa Delta está en más de cien países del mundo ¿usted cree que en esos cien países están interpelando a los ministros de salud por haber ingresado la cepa Delta en esos países”, cerró Paris, publicó 24Horas.