Paris: “Jamás he dicho que la pandemia está controlada”

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que desde la cartera nunca se ha hablado de que el Covid-19 está controlado en el país.



El secretario de Estado fue consultado acerca de los dichos del Presidente Piñera en una entrevista, donde manifestó que el país ha podido controlar la pandemia, considerando el descenso de nuevos casos durante las últimas semanas.



“Yo jamás he dicho que la pandemia está controlada, jamás he dicho que el virus ha detenido su avance. Todo lo contrario, por eso mismo ponemos y sacamos comunas en cuarentenas, llamamos a que la población se cuide más, insistimos en el uso de mascarillas y lavado de manos”, remarcó.



Y añadió que “si no estuviéramos conscientes de que el virus sigue circulando en forma muy intensa no daríamos ninguna recomendación y nos iríamos para la casa. Yo creo que jamás hemos hablado de triunfalismos ni tampoco hemos dado por vencida esta batalla en contra del coronavirus”.



En esa línea, insistió en que “yo he dicho en múltiples entrevistas que siempre estoy preocupado y atento a las cifras que recibimos todos los días. Por lo tanto, respeto las inquietudes del Colegio Médico, las de los expertos diciendo que estamos a años luz de un control de la pandemia, pero jamás hemos dicho que la hemos controlado”.



“Controlar la diseminación del virus es una cosa y controlar la pandemia es otra. El virus en junio o julio tenía más de 7 mil casos diarios y actualmente hemos llegado a 900 casos diarios. Por lo tanto, es obvio que ha disminuido la diseminación viral, no gracias al ministro, es gracias a las conductas que la población ha adoptado y que han permitido mantener la distancia, usar mascarilla, el lavado de manos, que evitan la diseminación viral. No somos nosotros, las autoridades, los que evitamos la diseminación viral”, cerró.