PDI logra desarticular organización dedicada al tráfico de migrantes en el norte

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de nueve personas de origen extranjero, quienes serían miembros de un grupo de delincuentes dedicado al tráfico de personas, quienes buscaban entrar o salir de Chile por pasos no habilitados.



La operación, llamada “Frontera Norte”, contó con el apoyo de la Fiscalía Centro Norte y un trabajo coordinado con Interpol, debido al delito de asociación ilícita para tráfico Ilícito de migrantes reiterado.



Estas actividades ilícitas fueron descubiertas cuando gracias a la aparición de niños entre 0 y 6 años de nacionalidad chilena en estaciones migratorias de diferentes países de América Central (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México), todos y todas que correspondientes a padres de nacionalidad haitiana.



Asimismo, internaban al país extranjeros, principalmente venezolanos, de manera irregular por pasos no habilitados, a quienes además de facilitar el cruce ilegal de frontera, los escondían en diferentes inmuebles de Arica para luego embarcarlos en buses interurbanos hacia Santiago.



El subprefecto Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap), detalló que “nuestra unidad especializada inició una investigación, logrando establecer la existencia de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, que no solo se dedicaban a sacar personas del país, personas que son llevadas por una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo como es cruzar a pie la selva del Tapón del Darién, frontera de Colombia con Panamá, sino que además utilizaban toda esa logística para ingresar extranjeros de diferentes nacionalidad a nuestro país”.



“Para la salida de estos ciudadanos haitianos y los niños y niñas chilenas, cobraban alrededor de $140.000, pero para los ingresos ilegales de extranjeros cobraban 200 dólares. También quiero hacer presente que los extranjeros que ingresaban ilegalmente al país eran venezolanos, pero también existen ingresos de colombianos, cubanos, dominicanos y peruanos”, añadió.



A todo, el uniformado sumó que durante 2021, se tiene establecido que la organización habría logrado sacar del país a más de mil ciudadanos haitianos y sus hijos e hijas, pero que no existe una cifra exacta del ingreso que han conseguido, aunque el promedio diario sería entre 50 y 60 personas.



En lo que respecta al procedimiento, se logró la detención del líder, de nacionalidad haitiana, y otras ocho personas: un peruano, un paraguayo, dos venezolanos y cuatro chilenos. Todos ya fueron formalizados, quedando en prisión preventiva con un plazo de investigación de 180 días.



En tanto, los migrantes involucrados en el procedimiento de la detención fueron identificados como 57 migrantes venezolanos y colombianos, algunos menores de edad sin sus padres.