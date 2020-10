Pérez respalda a Carabineros y remarca que “el país ha sido testigo de dos hechos lamentables”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, catalogó como un “fin de semana amargo y doloroso”, el que se ha vivido en el país debido a la caída al río Mapocho del joven de 16 años, que fue empujado por un funcionario de Carabineros, y la muerte del trabajador Pedro Cabrera durante un nuevo atentado en Collipulli.



“El país ha sido testigo de dos hechos lamentables. Lo sucedido en el puente Pío Nono, que nosotros lamentamos profundamente, y el asesinato ayer de un trabajador con armamento de guerra en la comuna de Collipulli, en La Araucanía”, remarcó el secretario de Estado desde La Moneda.



“Este fin de semana amargo y doloroso en el que nos ha tocado lamentar hechos hechos que no habríamos querido que sucedieran, deberíamos usarlos para avanzar, para unirnos y no para apuntarnos unos a otros como responsables”, añadió.



Al respecto, valoró que las instituciones hayan “reaccionado con prontitud, generando las investigaciones, generando los procedimientos institucionales para determinar con claridad quiénes son los responsables de estos hechos”.



Por lo mismo, reiteró su llamado a “no prejuzgar” y a “condenar la violencia con mucha fuerza y con mucha dedicación”.



“Si alguien al interior de la policía, al interior de Carabineros se alejó de la ley, se alejó de los protocolos, se alejó de las instrucciones, sin duda va a tener que ser sancionado por la institucionalidad, por los mecanismos institucionales”, planteó.



“Pero el respaldo a Carabineros es fundamental, particularmente porque queremos llegar al 25 de octubre con un país tranquilo, en un país en que la gente capte que su vida cotidiana se hace en paz y se hace respetándole sus derechos”, agregó Pérez, haciendo referencia al plebiscito del 25 de octubre.



“El 25 de octubre es un día muy especial y, por lo tanto, hago un llamado a todos para contribuir a que sea la voz de las urnas la que importe y no la voz de la violencia, no la voz de la intolerancia, no la voz de las descalificaciones”, sostuvo.



REFORMA A CARABINEROS



Por otra parte, Pérez reiteró la intención del Gobierno de “acelerar todo el proceso de reforma a Carabineros que se inició en el Gobierno a partir del mes de marzo del año 2018, cuando el Presidente de la República convocó a un acuerdo nacional”.



“Ese acuerdo nacional ha dado paso a proyectos de ley que están en plena tramitación en el Parlamento, ha dado paso a la configuración de una Comisión Nacional de la Reforma de Carabineros que integran los más altos poderes del Estado, como el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, muchas otras altas autoridades”, indicó.



“Esta semana -agregó Pérez- formalizaremos esa unidad coordinadora tal como la anunciamos el día miércoles recién pasado en la Comisión de Seguridad del Senado, que fue el lugar donde se dio este debate y donde se acordó la creación de esta unidad coordinadora”.



“Por lo tanto, esta semana tenemos la convocatoria a la Comisión Nacional de Reforma, que está integrada por todos los poderes del Estado para dar vida a esta unidad coordinadora y nosotros esperamos ya que nos confirmen positivamente la integración de expertos de la sociedad civil y distintas instituciones a las cuales hemos convocado”, detalló.



Y añadió: “¿cuál es el objeto? Modernizar y reformar a Carabineros. Carabineros es una institución muy importante de la República, fundamental para mantener la tranquilidad ciudadana y, por lo tanto, eso es algo esencial para que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI, a la altura de la eficacia y de la eficiencia que requiere y exige la ciudadanía”.