Piñera condena asesinato de carabinero y llama a terminar con la violencia: “Chile necesita paz y unidad”

“Estamos muy dolidos, es una pena gigante, pero esto es un acto repetitivo que se ha dado muchos años. El general (Mario) Rozas que se ponga los pantalones, no puede ser que un carabinero sin conocimiento de control de orden público vaya en un vehículo no blindado a un allanamiento, no puede ser posible que esto se siga repitiendo, que ya a sus carabineros no los apoyan”, dijo Benjamín Olave.