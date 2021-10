Piñera sobre “Pandora Papers”: “Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero”

El Presidente Piñera, en un punto de prensa realizado a las 14:06 en La Moneda, se refirió este lunes a la polémica revelación del denominado “Pandora Papers”, que lo vincula con la venta de la minera Dominga mientras ejercía su primera administración en 2010.

De acuerdo a lo informado por Ciper y LaBot, en esta transacción se introdujo una cláusula que condicionaba el último pago de la venta a que no se realizaran cambios regulatorios que afectaran su funcionamiento.

Acompañado del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, el Mandatario partió diciendo que “como es de público conocimiento, desde abril de 2009, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué de la administración y gestión de las empresas familiares”.

“No tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas mencionadas”, remarcó.

“Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero”, afirmó.

FIDEICOMISOS

El Mandatario remarcó que “adicionalmente y en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomisos ciegos, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. En forma igualmente voluntaria, también constituyeron fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos, como una muestra de transparencia”.

Destacó que “la decisión de la administración de esas empresas de vender minera Dominga el año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés”.

Hizo hincapié en que “los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia”.

DESCALIFICACIÓN

Piñera agregó que “es verdad que la política chilena está viviendo hoy un clima de mucha descalificación y de poco respeto por la verdad. Sin embargo, me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito y además estableciendo la nula participación de este Presidente”.

“PERJUICIOS EN LO PERSONAL”

“Comi Presidente de la República, jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés y de hecho, el hecho de ser Presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios, pero también me ha significado la tremenda satisfacción de saber que hemos trabajado con total entrega y compromiso en tiempos muy difíciles para mejorar la calidad de vida de todos mis compatriotas”.

ACUSACIÓN: “NO TIENE NINGÚN FUNDAMENTO”

Respecto a una eventual acusación constitucional en su contra, Piñera dijo que “no tiene absolutamente ningún fundamento. Que se haga una acusación constitucional por hechos de fueron conocidos e investigados por la Fiscalía y en que los máximos tribunales de justicia de nuestro país, en forma unánime, se pronunciaron, descartando toda irregularidad, descartando todo delito y ratificando la plena inocencia de la participación del Presidente, no puede ser base para una acusación constitucional”.

“Yo entiendo que estamos en periodo electoral, pero también entiendo que los que estamos ejerciendo cargos públicos tenemos que actuar siempre con responsabilidad y con respeto a la verdad”, insistió.