Presidenta del Senado espera que Guzmán sea suspendido de algunas funciones

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), espera que el secretario general de dicha corporación, Raúl Guzmán, sea suspendido “de algunas funciones” mientras dure el proceso judicial por posible delito sanitario.



De todos modos, la parlamentaria PPD advirtió que la suya es solo una opinión personal, ya que será la Comisión de Régimen Interno la que analice este miércoles la situación del secretario del Senado.



“He manifestado hace días la incomodad por la situación del secretario general, y también he señalado que ante la formalización sería necesario revisar el rol que él cumple en el Senado. Ahora, esa es una opinión personal, porque la mesa no tiene facultades para tomar decisiones de esa naturaleza. Es la comisión de Régimen Interno la que tendrá conocer los antecedentes y tomar una decisión”, explicó la legisladora.



A su juicio, “no he señalado suspensión del cargo, lo que yo dije es suspensión de algunas funciones. La mesa del Senado no tiene facultades para decidir y es por eso que estamos esperando a la Comisión de Régimen Interno para tomar decisiones definitivas, bajo sus criterios”.



“No hay una claridad reglamentaria de cómo se enfrenta esta situación, por eso tiene que ser definido por Régimen Interno. Tiene que decidirse si se suspende cualquier tipo de funciones, pero eso no lo voy a definir yo”, insistió.



Muñoz aclaró que si Guzmán no es suspendido, “será la decisión de Régimen Interno, pero yo he dado mi opinión personal de que debería existir una suspensión”.



La Comisión sesionará este miércoles y está integrada por Muñoz, por el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, y por los senadores Guido Girardi (PPD), José Miguel Insulza (PS), Ximena Rincón (DC) y Rodrigo Galilea (RN), quien reemplazará a Manuel José Ossandón (RN).