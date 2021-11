PRI oficializó apoyo a Kast: “No nos convertiremos en cómplices pasivos” de lo que ocurra en el país

El Partido Regionalista Independiente (PRI) informó su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast, representante del Frente Social Cristiano, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre.



Tras obtener la primera mayoría con un 27,91% de los apoyos, Kast se medirá en el balotaje ante la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien tuvo un respaldo del 25,83%.



A poco menos de un mes de los comicios definitorios, el PRI emitió este martes un comunicado informando su respaldo al líder del Partido Republicano. “Apoyamos de forma unánime que el candidato que mejor representa las aspiraciones del centro político en cuanto a modelo de gobierno es José Antonio Kast”, indicó.



“Chile requiere de acuerdos y del reencuentro de todos los sectores, pero también de una visión clara para recuperar el orden social, la seguridad pública y la estabilidad económica. Y entre los postulantes actuales la persona que hoy encarna esa motivación es precisamente el líder del Frente Social Cristiano”, añadió el texto.



El partido, liderado por Rodrigo Carimori, afirmó que “observando las dos opciones que estarán en la papeleta electoral de segunda vuelta, es que no tenernos ninguna duda respecto a que no nos convertiremos en cómplices pasivos de lo que ocurra en nuestro país y tenemos muy claro lo que no necesita Chile para enfrentar los próximos años en materia social, política, económica y cultural”.



“Sin rodeos, creemos que la alternativa que representa el candidato Gabriel Boric, que es apoyada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y los sectores más radicalizados de la extrema izquierda, tiene motivaciones ideológicas que están lejos del progreso, del desarrollo y de la libertad en materia de pensamiento, prensa, religión, enseñanza y emprendimiento de actividades económicas”, complementó



La colectividad regionalista afirmó ser “desde sus orígenes, un partido de centro, que cree en el dialogo y los acuerdos. Por tal motivo, apoyó la candidatura presidencial de Mario Desbordes en las primarias de Chile Vamos y también la postulación a La Moneda de Sebastián Sichel”.



“A partir de ahora comenzamos un camino de trabajo conjunto de cara al balotaje en cuanto a despliegue en terreno, vocerías políticas y principalmente los contenidos programáticos, para lo cual le hemos solicitado a nuestro Centro de Pensamientos Proposición elabore y coordine este trabajo junto al encargado programático de la campaña de José Antonio Kast”, cerró la misiva.



De esta forma, el PRI se unió a la UDI como las colectividades de Chile Podemos +que oficializaron su apoyo a Kast tras la derrota de Sebastián Sichel. En tanto, RN y Evópoli realizarán consejos generales este miércoles antes de anunciar su decisión, aunque sus directivas ya adelantaron que no apoyarán a Boric.