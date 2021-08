Provoste celebra su triunfo en Vallenar: “En esta tarea estaremos todos los chilenos y chilenas que queremos transformar, pero en paz”

La senadora Yasna Provoste (DC) celebró la noche de este sábado su triunfo en la consulta de Unidad Constituyente, en donde tras imponerse a Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR), se convirtió oficialmente en la candidata presidencial del bloque.



En Vallenar, su ciudad natal y arriba de un camión escenario que se instaló en la plaza de la ciudad, la abanderada dijo que “quiero felicitar a Paula y a Carlos, a través de ellos reconocer a todos quienes se movilizaron a través de sus candidaturas para llevar adelante las transformaciones que nuestro país requiere, nuestra candidatura es su candidatura”



A cientos de adherentes remarcó que “el próximo Gobierno no puede llegar a experimentar ni cambiar de un gerente a otro, de un Sebastián a otro”, haciendo referencia al abanderado presidencial de la centroderecha, Sebastián Sichel.

“Nuestra candidatura es su candidatura. Hoy día nosotros estamos en este camino y hemos logrado superar un conjunto de obstáculos porque sabemos que no hay nada más importante que Chile, y por eso estamos acá: Chile tiene que ser siempre lo más importante para todos y todas”, subrayó.

Destacó que “en esta tarea estaremos todos los chilenos y chilenas que queremos transformar, pero en paz, avanzar en los cambios que nuestro país requiere, pero con gobernabilidad. Esa es la invitación”.

“Desde aquí, desde Vallenar iniciamos el camino como la candidata de Unidad Constituyente, el trabajo como candidata presidencial y lo haremos recorriendo cada una de las comunas de nuestro país porque ese era nuestro compromiso, nuestro compromiso es con el Chile real”, indicó.



De acuerdo al primer cómputo, con el 53,4% de las mesas escrutadas de un total de 1.287 y 60.186 votos validamente emitidos, Provoste obtiene un 62,2% (5.663 sufragios), frente al 26,4% de la ex seremi y ex ministra Paula Narváez (3.031), timonel del Partido Socialista (PS); y el 11,4% del ex subsecretario y ex ministro Carlos Maldonado (833), presidente del Partido Radical (PR).

“AGRADECER MUY ESPECIALMENTE A MIS CAMARADAS”

Provoste envió un especial mensaje a la DC, su partido, destacando a su timonel, Carmen Frei.

“Agradecer muy especialmente a mis camaradas que han trabajado enormemente junto a tantos independientes, quiero agradecer a través de Carmen Frei el esfuerzo movilizador de una DC que cree en la unidad de la centroizquierda, que nunca por cierto debió haber abandonado este camino de seguir adelante en lo que ha sido la promoción popular, la sindicalización campesina, la reforma agraria, la lucha por la tierra y el agua para aquellas personas que la trabajan”, remarcó.