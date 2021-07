Provoste y despacho a segundo trámite del Matrimonio Igualitario: “Es un proyecto de materia de DDHH”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) valoró la importante votación y el gran apoyo recibió este miércoles por el proyecto de matrimonio igualitario, que fue despachado por el Senado a su segundo trámite legislativo.

“Esta iniciativa no es un proyecto valórico, este es un proyecto de materia en derechos humanos, y como aquí se ha señalado, los derechos humanos no se defienden dependiendo si es que me acomoda o no. Los derechos humanos se defienden con convicción”, remarcó la parlamentaria



Y añadió que “esto nos permite abrigar la esperanza en que seamos capaces de construir una sociedad que se la juegue por la vida. Hay muchas personas que a partir de las discriminaciones que han vivido largo tiempo, porque esta sociedad no otorgaba un reconocimiento a esta diversidad, terminaron quitándose la vida”.



Por su parte, su par del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, manifestó que la iniciativa se trata de “un gran anhelo de miles de personas, de organizaciones que han trabajado durante largo tiempo. Se hacía un reconocimiento de que por allá, por el año 2008, junto a la senadora Adriana Muñoz y otros parlamentarios en esa época, presentamos los primeros proyectos para regular esta institución”.



“Hoy día se gana en igualdad, se gana en respeto de los derechos fundamentales, se gana en diversidad. Creo que es un paso importante para esas miles de personas, que independiente de su orientación sexual, quieren vivir juntos, quieren contraer matrimonio, quieren ser felices. Ese es el logro que hoy día hemos tenido y esperamos que en el último trámite se despache lo antes posible para que sea ley de la República”, planteó.



Finalmente, el independiente Pedro Araya, comentó que “aprobar el matrimonio igualitario es velar por el bien común, pero esta no es una pelea que termina hoy día y hay otra gran discusión que hay en la Comisión de Constitución, que es la ley de adopciones”.



“Esperamos que el Presidente de la República tenga convicción de que hay que avanzar en la ley de adopciones, que va a permitir, especialmente en las parejas del mismo sexto, poder adoptar, porque hoy no lo pueden hacer. Eso sería una demostración clara de que nuestro país está avanzando en igualdad”, cerró.