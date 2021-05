Provoste y propuesta del Gobierno: “Es un portazo en la cara a las familias”

Un rechazo a la propuesta del Gobierno dada a conocer este jueves por los ministros de Segpres, Juan José Ossa, y de Hacienda, Rodrigo Cerda, expresó la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en el marco de la negociación por “mínimos comunes” llevada a cabo por el Gobierno y sectores de la oposición.



Tanto Ossa como Cerda se refirieron a la opción de ampliar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, haciéndolo una medida universal, con un incremento importante en los montos al tratar de acercarse a la línea de la pobreza, además de incorporar un fondo para Pymes, beneficiando al 90% de la ciudadanía.



Pero lejos de manifestarse conforme con la medida, la presidenta de la Cámara Alta calificó de “show mediático” el punto de prensa dado por los dos ministros y expresó a CNN Chile que la propuesta de Gobierno “es un portazo a las familias”.



“El Gobierno llega y hace una especie de declaración de intenciones, y esa etapa ya pasó hace mucho rato. Es un portazo a quienes creemos que el diálogo es la búsqueda de soluciones para encontrar la respuesta a la crisis que no sólo es sanitaria, sino social y económica”, manifestó.



Según dijo, la intención de la oposición fue la de hacer una propuesta “seria, clara y precisa”, con una renta básica universal que “se sitúe un 30% por sobre la línea de la pobreza”.



“Queremos asegurar dignidad a las familias de Chile. Y creo que esta intervención de los ministros del Presidente Piñera es un show mediático sobre la ayuda a las familias. No presentan una sola cifra, una sola fecha ni un aproximado. Dicen ‘avanzaremos’, ‘incrementaremos’ y no dicen cuanto”, además de expresar que “la gobernabilidad del país no resiste una más de estas frivolidades”.