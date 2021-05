Pymes entran al debate por salario mínimo: “No están las condiciones”

La Conapyme replicó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el debate que se da en el Congreso dentro del establecimiento de un nuevo salario mínimo, que fluctúa entre la propuesta del Ejecutivo, de elevarlo a $337 mil pesos y de la sindical, que plantea un sueldo mínimo de $500 mil.



El presidente del organismo que agrupa a la pequeña y mediana empresa, Héctor Sandoval, aseguró que desde su sector no están las condiciones para aumentar el salario mínimo, a menos que esté subsidiado por el Estado.



“Las pymes estamos en una situación bastante compleja y crítica. Muchas pymes han quebrado. Tenemos una crisis sanitaria que nos ha impedido poder funcionar y no sabemos cuánto va a durar esta situación, y lo otro es la crisis económica que va a durar años. En la coyuntura actual nos preguntamos ¿qué es lo justo que debe ganar un trabajador y qué es lo que se puede pagar?”, precisó Sandoval, quien agregó que la crisis no se va a solucionar en mucho tiempo.



“No se va a solucionar cuando tengamos la inmunidad de rebaño ni cuando tengamos el pasaporte verde, eso se va a solucionar cuando logremos reactivar el país y para eso se necesitan muchos puestos de trabajo, por lo cual es indispensable que las pymes se reactiven”, manifestó el líder gremial.



Sobre el aumento del salario mínimo, el dirigente afirmó “hoy es impensable e imposible aumentar los costos de las pymes”, señalando que la propuesta de la CUT es “una utopía, esencialmente porque no se trata solamente del 18% de trabajadores que gana el sueldo mínimo, sino de alrededor de 600 mil trabajadores que ganan el sueldo gracias a las pymes”, un 60% del total.



“Ante la pretensión de la CUT de aumentar el sueldo mínimo en un 60% (500 mil pesos) obviamente que el que gana sobre los 337 mil, el que gana entre 350 y 450 mil pesos, va a querer con legítima razón aumentar su ingreso en el mismo 60% y a eso hay que sumar el bono de locomoción, el bono de alimentación y la gratificación garantizada”, dijo Sandoval, quien agregó que “a las pymes un trabajador no le cuesta al $337 mil, el costo es sobre 600 mil pesos y eso es muy complejo de poder asumir hoy. Sumar a ello un 60% adicional es imposible”.



Precisó que hay que tener una visión más global en el marco del minuto pandémico que vive Chile, señalando que “ya pasó el período eleccionario, el tema del populismo pudo haber surtido efectos, pero hoy tenemos que hablar en serio y tenemos que pensar en cómo reactivamos efectivamente el país y cómo nos ponemos en marcha, porque finalmente la cuenta la tendremos que pagar entre todos”.



“Sería muy fácil plantearle al Estado que ellos pongan la diferencia en las pymes para llegar a un salario de 500 mil pesos, pero no es un problema de hoy, es un problema que va a durar muchos años y finalmente el microempresario se va a echar sobre sus espaldas una responsabilidad que no va a ser capaz de cumplir”, sentenció.