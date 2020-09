Rechazada la cuestión previa: sigue la acusación contra la jueza Silvana Donoso

Por 38 votos a favor, 107 en contra y 4 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados rechazó la cuestión previa presentada por la defensa de la jueza Silvana Donoso por lo cual se admite la acusación constitucional contra la magistrada por notable abandono de deberes.

En su argumentación, la abogada defensora Dafne Guerra afirmó que existían tres argumentos principales para sostener la cuestión previa y de esa manera dar por no presentada a acusación. Sin embargo, tras el rechazo, el diputado Andrés Longton inició la presentación del libelo contra la jueza, que no asistió a la sesión.

Según la abogada Guerra, la decisión de otorgar la libertad condicional a Hugo Bustamante, formalizado por el femicidio con violación de Ámbar Cornejo en Villa Alemana, fue adoptada por un órgano colegiado. Además, argumentó la atemporalidad de un acto acontecido en 2016 que no fue reparado en términos constitucionales en la época, sino abordado legislativamente, y la intromisión de una facultad esencial del Poder Judicial como es la interpretación de las leyes.

Sostuvo que los jueces no pueden ser garantes de que una persona beneficiada con esta garantía no vuelva a delinquir. “De prosperar la acusación, no se juzgaría a la magistrada por sus actos, que ya fueron ponderados, sino por un acto que no le es imputable a ella”, insistió.

También advirtió que los jueces de las comisiones de libertad condicional en el futuro fallarán no con independencia, sino con los argumentos jurídicos de la acusación, por lo cual no se extrañaría ver una baja en la entrega de este beneficio.

“Se manda un mensaje manifiesto que solo podrán resolver únicamente por el criterio de la acusación bajo la pena de una sanción constitucional”, recalcó en sus argumentos que finalmente no fueron acogidos.