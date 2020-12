Rechazo a censura de la mesa de la Cámara: DC anuncia que “desahució” acuerdo opositor

Luego del rechazo de la moción de censura a la mesa de la Cámara de Diputados, presidida por Diego Paulsen (RN), la bancada de la Democracia Cristiana dio a conocer su malestar, ya que la oposición no habría cumplido en pleno con el acuerdo de gobernanza de la testera de la Cámara, que proyectaba que la oposición retomaría la conducción de la Cámara Baja este año.



El jefe de bancada de la falange, Daniel Verdessi, fue quien anunció que “por la fuerza de los hechos”, su bancada “declara el acuerdo administrativo desahuciado en la Cámara de Diputados. No obstante ello, agradecemos a los partidos que han cumplido con este compromiso que nosotros siempre cumplimos”.



Un anuncio al que se plegó el parlamentario Víctor Torres, quien era el señalado por la oposición para conducir la mesa directiva en caso de que la censura prosperara.



“Estamos desilusionados porque aquí se firmó hace algunos años un compromiso de que tenía que existir una conformación de la mesa año a año y hoy día lo que teníamos que hacer era cumplir con aquello”, se lamentó el diputado, quien agregó además que “en esta Cámara, que es una cámara política, era intentar poder considerar el elemento mayoritario de la oposición y lamentablemente eso se frustró y eso demuestra entonces que hoy día no existe una capacidad de poder constituir esa mayoría y hacerla valer. Eso es lamentable, no por nosotros, sino por lo que significa que vamos a ser capaces de ofrecerle a Chile”.



Por su parte, el diputado y subjefe de la bancada DC, Gabriel Silber, calificó la situación de “bochornosa” y anunció que “vamos a rediscutir las condiciones de relación con las otras coaliciones que son parte de la oposición”.