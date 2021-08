Revelan angustioso mensaje de Lionel Messi antes de su partida del Barcelona: “No me quiero ir”

Mientras en París todo es fiesta e ilusión con el mediático arribo de Lionel Messi al PSG, en el Barcelona siguen digiriendo el duro golpe que supuso la partida del jugador más importante en toda su historia.

Si hace unos días se habló incluso de que hasta el propio presidente del Real Madrid estuvo involucrado en su salida, este viernes en Cataluña se reveló un abrumador mensaje que el astro argentino compartió a sus compañeros antes de salir del club blaugrana.

La información indica que Messi escribió en un un grupo de WhatsApp de los jugadores categoría 87′, en el que están figuras como Cesc Fabregas y Gerard Piqué. Las palabras de la “Pulga” habrían sido contundentes.

“No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, fue el mensaje escrito a sus restantes compañeros, según lo informado por la periodista argentina Verónica Brunati, que hace años le sigue la pista al trasandino. “Me cuentan que les dijo con una cara llorando a gritos”, agregó.

De esta manera la partida del ídolo rosarino de la ciudad condal sigue entregando capítulos hasta ahora desconocidos.