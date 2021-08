Ricardo Lagos tras votar: “Se cometió un grave error por no haber tenido primaria legal”

Tras votar en el Liceo de Aplicación, el exmandatario Ricardo Lagos se refirió a la consulta ciudadana de la Unidad Constituyente para definir a la carta presidencial del pacto, valorando la instancia y recordando que antes de las primarias legales, estas eran comunes entre los partidos.

En el local de votación, Lagos cuestionó la ausencia del pacto en una primaria legal el pasado 18 de julio, la cual es respaldada por el Servel, aunque sí valoró el trabajo realizado al interior de la Unidad Constituyente para poder definir su carta presidencial, la que debe ser presentada a más tardar este lunes.

“Creo que se cometió un grave error en la dirigencia política actual por no haber tenido una primaria legal. Ahora estamos remendando ese error gracias a la voluntad y la consecuencia de todos los que aquí están trabajando. Aquí hay una convicción para remendar aquello, pero de que es un error, es un error”, manifestó.

Pese a ello, sostuvo que “creo que Unidad Constituyente ha dado un ejemplo de voluntad, capacidad y, hasta ahora, de eficiencia. No es fácil organizar lo que aquí se ha hecho, sé lo que es eso. Lo hicimos en su momento, cuando tuvimos una primaria, no legal porque no existía, con Eduardo Frei, que me ganó, y luego lo hicimos con Andrés Zaldívar y ahí me tocó a mí (ganar)”.

En esa línea, comentó que “lo importante hoy es pensar a futuro. Ayer era la época de la Revolución Industrial y ahora es la Revolución Digital. Son otras tareas las que nos convocan y el futuro lo hacemos entre todos, entendiendo que la democracia consiste en saber escucharnos y respetar a todos, también al que piensa distinto”.

“Nadie tiene la verdad, la verdad la tenemos entre todos, cuando entre todos concordamos un camino común. A eso quisiera llamar hoy desde aquí, a un camino común entre todos los chilenos, especialmente aquellos que están escribiendo la Constitución”, cerró Lagos.