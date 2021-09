Ronnie Fernández tras nuevo triunfo de Wanderers: “Con esta actitud será muy difícil que nos ganen”

Sin duda que el regreso de Ronnie Fernández a Santiago Wanderers le ha dado un nuevo aire a un equipo que si bien sigue en el último lugar, ya suma dos victorias consecutivas y con sus ocho puntos, sueña con salir del fondo.

Fernández, quien además aportó con uno de los goles para la victoria de los porteños por 2-1 a Cobresal, conversó con radio ADN, donde se mostró optimista de cara los próximos duelos del Decano y destacó la actitud del conjunto caturro.

“Me encantaría poder ver la tabla en unas fechas más y ver qué pasa, pero con esta actitud que tomó el equipo ahora será muy difícil que nos ganen. Estamos lejos, es verdad, pero esto permite mantener esa ilusión viva”, indicó el delantero, quien suma dos conquistas en su retorno a Valparaíso.

Pese a las loas por su rendimiento, el ex hombre del Al-Raed de Arabia Saudita subrayó que “esto es un complemento, el fútbol nunca es personal, no existen los super héroes. No me como esa película de que es por mi llegada. Es empezar a creer que somos buenos, que no todo es malo”.

Respecto del apoyo de los “Panzers” en los encuentros más recientes, valoró que “hace mucho rato no veía un buen feedback con los hinchas, ahora se ve todo lindo en el estadio, la gente no nos va a putear ni tirar botellas, se agradece el apoyo”.

Por último, confesó que ni el ni sus compañeros conocen al nuevo controlador del club, Reinaldo Sánchez. “Como plantel no lo conocemos, hemos tenido un par de conversaciones con la dirigencia y fue acá donde aparece el famoso premio y vimos el tema de las declaraciones”, sentenció.