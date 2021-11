San Bernardo se querelló contra exalcaldesa y actual diputada Nora Cuevas

El alcalde de San Bernardo, Cristopher White, presentó una querella criminal contra la exjefa comunal y actual diputada UDI, Nora Cuevas, por los delitos de fraude al disco, malversación de recursos públicos y desfalco.



Según la acusación presentada ante la fiscalía local, la entonces jefa comunal y el funcionario de Viñaspre Parvex, Jorge Antonio Ruiz, no utilizaron más de $9 mil millones de fondos destinados al Subvención Escolar Preferencial (SEP), montos cuyo destino no han detallado ni han reintegrado.



El presunto delito apunta a Cuevas y a Ruiz por su calidad de expresidenta y de secretario general de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la comuna respectivamente.



La acción judicial denuncia que el dinero fue utilizado con fines distintos al que estaba destinado originalmente, delitos por los que las otrora autoridades municipales arriesgan 15 años de cárcel.



El documento presentado ante el Ministerio Público está basado en el Informe de Investigación Especial N° 904 de 21 de septiembre de 2017, emitido por la Contraloría General de la República y la Querella del Consejo de Defensa del Estado.



Después de sostener una reunión con la fiscal adjunto jefe, Pamela Torres, el alcalde White señaló que “es inaceptable que los recursos de la educación municipal de San Bernardo se hayan tratado con liviandad y conductas delictivas, por esto exigimos la máxima condena legal que establece nuestra legislación. Con el futuro de los niños y niñas no se juega”.



Mientras que más tarde, White advirtió en La Red: “Estamos prácticamente en la quiebra, sin recursos, y además tenemos serios problemas para nuestros proveedores. ¿Quién va a prestar recursos o dinero a una corporación que no paga, que no tiene claridad en su contabilidad?”.



Cuevas asumió como diputada en reemplazo del actual ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien dejó el Parlamento para unirse al Ejecutivo a comienzos de agosto de 2020.