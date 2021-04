Sepúlveda y nuevo IFE: Responde al “fracaso del Bono Clase Media”

La jefa de la bancada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputada Alejandra Sepúlveda, se refirió al reciente anuncio del Presidente Piñera, respecto a mejoras del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), señalando que a su juicio constituyen una respuesta del Gobierno ante “el fracaso del Bono Clase Media”.



La parlamentaria señaló que “los anuncios que ha planteado el Presidente de la República en relación a mejorar el IFE y hacerlo más de carácter universal nos parece que sólo ha sido una reacción frente al fracaso que ha significado el Bono de Clase Media, donde lamentablemente muchos chilenos han querido postular y ha sido en forma definitiva el rechazo a pesar de los reclamos que se pudieran realizar”.



“Por eso que uno ve con cierto grado de escepticismo cuando el Presidente de la República hace estos tremendos anuncios con grados de universalidad, los recursos que estarían involucrados, porque lo que ocurre al final es que las personas y no les llega este beneficio o simplemente quedan esperando cuando no tienen que postular”, agregó.



La legisladora espera “que el Presidente de la República entienda que todas las medidas que pueda incorporar el Gobierno son complementarias al tercer retiro del 10% y que con este anuncio del mejoramiento del IFE no se vaya a entender que se rechace el tercer retiro”.



“La autoridad debe entender que todas son medidas complementarias, que son necesarias y, por tanto, no lleve el tercer retiro al Tribunal Constitucional”, concluyó.