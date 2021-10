Sichel, Kast y Provoste expusieron en Enagro 2021: Boric se ausentó por problemas de horario

Los candidatos presidenciales Sebastián Sichel (Chile Podemos+), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) participaron este miércoles en la XVII versión del Encuentro Nacional del Agro (Enagro).



Organizado tradicionalmente por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el evento se realizó este 2021 bajo la temática “Semillas para una agricultura sustentable”, donde los aspirantes de La Moneda acudieron a presentar sus programas de gobierno frente a las elecciones del 21 de noviembre.



También estaba contemplada la participación del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Sin embargo, el diputado de Convergencia Social se bajó debido a problemas de horario.



Precisamente con un emplazamiento a Boric, Kast inició su intervención. “Si alguien quisiera profundizar en algunos de estos temas, está nuestra página web el programa, no lo hemos bajado, sigue ahí”, indicó el líder del Partido Repbulicano, haciendo alusión al artículo de La Segunda que dio a conocer que el programa presidencial del frenteamplista no está en su sitio web.



Además, el exdiputado solicitó dar un minuto de silencio a Hernán Allende, quien murió tras ser víctima de un atentado incendiario en Carahue. “Hemos visto cómo la seguridad hoy día ya no está garantizada e inicialmente veíamos como muchos chilenos se veían afectados por el terrorismo, por el vandalismo, por las organizaciones criminales en la Macrozona Sur, partiendo por Arauco, Araucanía, pero esto se va extendiendo“.



“Quiero pedirles que nos tomemos un minuto para reivindicar lo que no ocurrió en la Convención Constituyente“, añadió Kast, acusando que en dicho órgano” hicieron un minuto de silencio por un hecho grave como es atentar contra los bienes de personas inmigrantes en Iquique, pero no aceptaron hacer un minuto de silencio por Hernán Allende, que murió quemado en un ataque terrorista, así que por él les pido que hagamos un minuto de silencio“.



“Hay nombres que nunca tenemos que olvidar, Pedro Cabrera, un trabajador agrícola que fue asesinado por el terrorismo; Moisés Orellana, un joven que fue asesinado por terroristas y un sinnúmero de personas que hoy día no cuentan con la protección del Estado. Fueron abandonados por el Estado y eso no puede ser. Nosotros tenemos que honrar su memoria”, subrayó.



El homenaje fue concedido y el otrora militante UDI añadió que “algunos plantean que yo soy algo extremo y no es así. Aplicar la ley no es extremo, perseguir a los terroristas no es extremo, y los quiero invitar a levantar la voz cada vez que se pueda, para decir que un gobierno que no hace vigente la ley, es un gobierno extremadamente ineficiente“.



“Aquí lo que hay es extremos hacia el lado que no queremos, extremos en el abandono de las personas que debiera tener protección, cosa que hoy día no existe. (…) la seguridad es un eje esencial de lo que nosotros planteamos como futuro gobierno”, complementó.



Además, Kast apuntó contra la próxima Constitución: “Si el proyecto es malo y yo salgo electo Presidente, claramente trabajaré porque en el Plebiscito de salida gane el Rechazo. Si el proyecto es bueno, no tengo ningún problema en trabajar para que se apruebe y podamos cerrar el ciclo de la discusión constitucional. Pero aquí necesitamos estado de derecho, aplicación de la ley, necesitamos certeza jurídica para poder invertir”.



INTERVENCIÓN DE SICHEL



Por su parte, Sebastián Sichel también lanzó dardos contra Boric y contra Provoste: “Lo raro es tener una elección presidencial en que otros candidatos siguen recibiendo dietas del Estado, remuneraciones del Estado, y además, siguen presentando proyectos de ley muchas veces populistas”.



Asimismo, el expresidente del BancoEstado criticó que los parlamentarios de oposición presentan “acusaciones constitucionales para obtener votos y no pasa lo que debería pasar en una sociedad democrática moderna: Aquellos que postulan a un cargo distinto renuncien a sus cargos y que la ley les prohíba hacer populismo en tiempo electoral“.



“No me parece correcto y lo he dicho en todo el programa de gobierno, que aquellos mismos que postulan al cargo más importante que puede aspirar un ciudadano, reciban sueldos, dietas y que le hacen mal a Chile, esa es nuestra principal tragedia”, complementó.



Frente a las elecciones presidenciales, indicó que “hay dos proyectos de sociedad en juego. Hay una verdadera batalla entre la democracia y el populismo para el país que viene”, acotó. En esa línea, declaró que “hay un camino que cree en el orden, en el respeto de las reglas, en la democracia, en la construcción de mayorías para lograr acuerdos, en la construcción de reformas para mejorar la vida de los chilenos”.



“Hay otro proyecto que cree que el camino del pasado, aquel que la fricción era lo importante, que la violencia era legítima en la democracia. Creo que hemos tenido al final una mala discusión de esta elección presidencial”, complementó.



Respecto a la violencia en la Macrozona Sur, Sichel aseguró que “el problema de la Araucanía, Arauco y hoy día Los Ríos, es que el Estado no ha sido suficientemente duro para combatir el terrorismo, que ya ha confundido la causa mapuche con algo que es mucho más trágico, que es la violencia rural y el derecho de las víctimas al ser protegidas por el Estado”.



“Nuestro problema con la propiedad, el orden y el respeto con el estado de derecho tiene que ver que no tenemos la mayoría suficiente en el Congreso para contener ese proyecto de sociedad que gana espacio en Chile”, remarcó.



PROVOSTE VÍA TELEMÁTICA



Por su parte, la senadora Yasna Provoste participó en la instancia de manera telemática, asegurando en su intervención que “en Chile se ha perdido la gobernabilidad, qué duda cabe. Se ha perdido la confianza en la instituciones, la paz y la tranquilidad. Existe una situación preocupante de delincuencia y un avance nunca antes visto del narcotráfico que se ha tomado barrios y poblaciones completas”.



“Parte importante de nuestra élite cree que la gente está equivocada, que la gente está mejor de lo que cree, que las quejas y críticas son injustas. Soy una convencida que ese error tan básico de diagnóstico es una de las razones del estallido y de la pérdida de confianza en las instituciones”, agregó.



En esa línea, reforzó la idea al señalar que “se equivocan los que creen que la gobernabilidad y el estado de derecho es un tema que se resuelve con solo más Carabineros en las calles o sacando militares a tareas de represión. Esto tiene un solo nombre: populismo. La gobernabilidad y la paz social de construye, no se decreta. Algunos creen que modernizar es reducir, discurso fácil. No pasa del eslogan populista. Me gustaría saber cómo estaría hoy el país en medio de esta pandemia sin un sistema público de salud”.



“No culpemos al Estado ni a la ineficiencia de la ineptitud que nos prometieron ‘el gobierno de los mejores’, y han sido incapaces de responderle a Chile”, complementó.



Sobre la violencia en La Araucanía, la parlamentaria añadió que “vamos a perseguir con todo el rigor de la ley la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción, y estableceremos un camino de diálogo que permita resolver de manera definitiva el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. La mala administración del conflicto lleva hasta ahora un camino fracasado, que no tiene sentido seguir perseverando en las mismas fórmulas”.



Mientras que en materia de migración, la legisladora consignó que “para trabajadores nacionales o inmigrantes, compartimos la idea de una visa temporal de trabajo con este último caso y es nuestro compromiso completar la tramitación del estatuto temporero, aún pendiente en el ámbito legislativo”.